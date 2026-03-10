Цены в Латвии снова изменились: какие товары и услуги заметно подорожали в феврале

В группе товаров и услуг для отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%, главным образом из-за подорожания комплексных туристических услуг и товаров для сада, растений и цветов. Цены на услуги и товары для личного ухода, социальные услуги, на различные товары и услуги за месяц снизились на 1,3%. В остальных потребительских группах наиболее заметный рост цен за месяц наблюдался на другие бытовые услуги. В свою очередь снизились цены на дошкольное образование, одежду и мебель.