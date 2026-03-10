Цены в Латвии снова изменились: какие товары и услуги заметно подорожали в феврале
Потребительские цены в Латвии в феврале этого года по сравнению с январем выросли на 0,2%, а годовая инфляция снизилась до 2,3%, тогда как месяцем ранее она составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в феврале на 3,6%.
Наибольшее влияние на изменение уровня цен в феврале этого года по сравнению с январем оказали цены транспортных товаров и услуг (+0,2 процентного пункта), цены на услуги отдыха, спорта и культуры (+0,1), цены алкогольных напитков и табачных изделий (+0,), цены на содержание жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (+0,1), а также цены на продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1) и цены в сфере личного ухода, социальных услуг, в группе различных товаров и услуг (-0,1).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,6%.
Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе главным образом в результате акций оказали цены мясных изделий (-3,7%). Под влиянием акций подешевели также сливочное масло (-9,4%), нежирное молоко (-5,2%), прохладительные напитки (-6,4%), сыр (-1,1%), сушеное, соленое и копченое мясо (-1,6%), мучные кондитерские изделия (-1,2%) и шоколад (-1,3%). Снизились цены на свежую, охлажденную или замороженную свинину (-1,4%), оливковое масло (-7%), фруктовые и овощные соки (-3,1%), картофель (-3,9%).
В то же время подорожали свежие и замороженные фрукты и овощи (+10,7%), свежие и замороженные листовые овощи (+10,1%), сушеная, соленая и копченая рыба (+8,7%), специи, кулинарные травы и семена (+6,9%), другие свежие фрукты (+5,7%), свежие ягоды (+4,9%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (+3,4%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 1,2%. Цены на сигареты увеличились на 6,1%, тогда как алкогольные напитки подешевели на 1,6%, что было связано с акциями на крепкие алкогольные напитки и ликеры (-2,5%) и вино (-1,6%).
Средний уровень цен на услуги по содержанию жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,4%.
Наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказали цены твердого топлива (+5,9%). Подорожали также материалы для содержания и ремонта жилья (+1,6%). Электроэнергия подорожала в среднем на 0,2%, тогда как средний уровень цен на теплоэнергию снизился на 0,4%.
В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,6%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе в результате завершения акций оказали цены медикаментов. Подорожали также стоматологические услуги.
В транспортной группе цены за месяц выросли на 1,7%, что главным образом было связано с ростом цен на топливо (+3,4%), в том числе дизельное топливо подорожало на 3,8%, бензин - на 2,8%, а автогаз - на 0,3%. За месяц выросли цены на пассажирские авиаперевозки, обслуживание и ремонт личных транспортных средств. В то же время снизились цены на автомобильные шины.
В группе товаров и услуг для отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%, главным образом из-за подорожания комплексных туристических услуг и товаров для сада, растений и цветов. Цены на услуги и товары для личного ухода, социальные услуги, на различные товары и услуги за месяц снизились на 1,3%. В остальных потребительских группах наиболее заметный рост цен за месяц наблюдался на другие бытовые услуги. В свою очередь снизились цены на дошкольное образование, одежду и мебель.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года оказали цены на услуги содержания жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (+0,9 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,7 процентного пункта). Существенное влияние оказали также цены в сфере здравоохранения (+0,3 процентного пункта), стоимость одежды и обуви (+0,2 процентного пункта) и транспортных услуг и товаров (-0,2 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 2,4%.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+16,7%), свежее, охлажденное или замороженное куриное мясо (+12,2%), свежие или охлажденные фрукты и овощи (+15,6%), яйца (+18,2%), шоколад (+10,4%), а также мучные кондитерские изделия (+3,6%). Дороже стали сушеная, соленая и копченая рыба (+29,9%), свежие цитрусовые (+19%), сушеное, соленое и копченое мясо (+5,3%) и свежая, охлажденная или замороженная говядина (+23,1%).
В то же время подешевели сливочное масло (-19,9%), оливковое масло (-22,5%), картофель (-17,2%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-11,9%), мясные изделия (-2,3%) и нежирное молоко (-5,1%).
В группе одежды и обуви цены за год выросли в среднем на 2,9%. Одежда подорожала на 2,3%, обувь - на 5,9%.
Средний уровень цен на услуги по содержанию жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год вырос на 5,3%. Подорожали теплоэнергия (+4,4%), электроэнергия (+5,1%), водоснабжение (+9,7%), твердое топливо (+7,3%), услуги канализации (+13%), плата за управление жильем (+3,9%), аренда жилья (+6,4%) и природный газ (+5,8%). Выросли цены на услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+6,5%) и вывоз отходов (+5%). В то же время подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-1,3%).
В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,1%, а в транспортной группе цены за год снизились в среднем на 1,7%, в основном за счет снижения цен топлива на 6,2%.
В группе информационных технологий и услуги связи средний уровень цен за год вырос на 2,5%, в группе услуг ресторанов и гостиниц - на 4,4%, в сфере личного ухода, социальной защиты, различных товаров и услуг - на 3,2%.
В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование и спортивные услуги. В то же время подешевели крепкие алкогольные напитки и ликеры, вино и пиво.