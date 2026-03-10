На четырех станциях наблюдения побит рекорд тепла первой декады марта
В 15 часов температура воздуха в Латвии составляла от +7...+8 градусов в портах Лиепаи, Вентпилса и в Бауске до +15,1 градуса в Стенде и +16,2 градуса в Мерсрагсе.
На четырех станциях наблюдения побит рекорд тепла первой декады марта

LETA

Рекорд максимальной температуры воздуха первой декады марта был побит во вторник на четырех станциях наблюдения, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Мерсрагсе, где столбик термометра поднялся до +16,4 градуса. Последний раз так тепло в Латвии было 11 октября прошлого года.

Рекорд тепла для первой декады марта был побит также в Руйиене, Скривери и Стенде. В Колке побит температурный рекорд 10 марта.

В 15 часов температура воздуха в Латвии составляла от +7...+8 градусов в портах Лиепаи, Вентпилса и в Бауске до +15,1 градуса в Стенде и +16,2 градуса в Мерсрагсе.

В этот день в прошлом году температура воздуха в Лиепае достигла +17,4 градуса, что стало самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной в Латвии в первой половине марта.

