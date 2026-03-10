В 15 часов температура воздуха в Латвии составляла от +7...+8 градусов в портах Лиепаи, Вентпилса и в Бауске до +15,1 градуса в Стенде и +16,2 градуса в Мерсрагсе.
На четырех станциях наблюдения побит рекорд тепла первой декады марта
Рекорд максимальной температуры воздуха первой декады марта был побит во вторник на четырех станциях наблюдения, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Мерсрагсе, где столбик термометра поднялся до +16,4 градуса. Последний раз так тепло в Латвии было 11 октября прошлого года.
Рекорд тепла для первой декады марта был побит также в Руйиене, Скривери и Стенде. В Колке побит температурный рекорд 10 марта.
В этот день в прошлом году температура воздуха в Лиепае достигла +17,4 градуса, что стало самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной в Латвии в первой половине марта.