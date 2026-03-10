В Латвии прогнозируют теплую весну и начало лета, однако вместе с этим усилится риск экстремальной погоды
Фото: Shutterstock
Весна и начало лета в Латвии могут быть теплее обычного, но погода готовит и неприятный сюрприз.
Мнение

В Латвии прогнозируют теплую весну и начало лета, однако вместе с этим усилится риск экстремальной погоды

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Хотя в ближайшие месяцы в Латвии в целом ожидается более теплая, чем обычно, погода, лето может принести и сильные грозы, град и резкие порывы ветра. Метеоролог Андрис Виксна указывает, что под влиянием климатических изменений экстремальные погодные явления становятся все более частыми.

Хотя метеорологи оценивают долгосрочные прогнозы с осторожностью, нынешние тенденции показывают, что весна в Латвии продолжится без существенного возвращения зимы. Однако весна в Латвии традиционно бывает нестабильной.

«Весна в Латвии всегда была "с зубами". Заморозки возможны и в апреле, и даже в мае», - говорит Виксна.

В целом прогнозы показывают, что в весенние месяцы и в начале лета температура воздуха может быть выше климатической нормы. Это не исключает кратковременных похолоданий или заморозков весной, которые могут создать проблемы для фермеров и садоводов. Более теплая погода означает и более высокую вероятность сильных бурь.

«Лето точно принесет и сильные грозы, град и резкие порывы ветра».

Метеоролог подчеркивает, что такие экстремальные явления становятся все более частыми. «Мы уже это ощущаем — это больше не будущее, это происходит сейчас».

За последние десятилетия частота и интенсивность экстремальных погодных явлений возросли.

«Частота этих экстремальных явлений и их проявления становятся все более резкими и наносят все больший ущерб».

Также нет оснований надеяться, что эта тенденция ослабнет в будущем. «Нет никаких оснований думать, что в ближайшее время эта ситуация улучшится», — отметил метеоролог.

Темы

Прогноз погодыЛатвияOtkrito.lv

Другие сейчас читают