В Латвии прогнозируют теплую весну и начало лета, однако вместе с этим усилится риск экстремальной погоды
Хотя в ближайшие месяцы в Латвии в целом ожидается более теплая, чем обычно, погода, лето может принести и сильные грозы, град и резкие порывы ветра. Метеоролог Андрис Виксна указывает, что под влиянием климатических изменений экстремальные погодные явления становятся все более частыми.
Хотя метеорологи оценивают долгосрочные прогнозы с осторожностью, нынешние тенденции показывают, что весна в Латвии продолжится без существенного возвращения зимы. Однако весна в Латвии традиционно бывает нестабильной.
«Весна в Латвии всегда была "с зубами". Заморозки возможны и в апреле, и даже в мае», - говорит Виксна.
В целом прогнозы показывают, что в весенние месяцы и в начале лета температура воздуха может быть выше климатической нормы. Это не исключает кратковременных похолоданий или заморозков весной, которые могут создать проблемы для фермеров и садоводов. Более теплая погода означает и более высокую вероятность сильных бурь.
«Лето точно принесет и сильные грозы, град и резкие порывы ветра».
Метеоролог подчеркивает, что такие экстремальные явления становятся все более частыми. «Мы уже это ощущаем — это больше не будущее, это происходит сейчас».
За последние десятилетия частота и интенсивность экстремальных погодных явлений возросли.
«Частота этих экстремальных явлений и их проявления становятся все более резкими и наносят все больший ущерб».
Также нет оснований надеяться, что эта тенденция ослабнет в будущем. «Нет никаких оснований думать, что в ближайшее время эта ситуация улучшится», — отметил метеоролог.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 9 марта в Латвии стало самым теплым за всю историю наблюдений; за неделю были побиты 32 рекорда тепла.