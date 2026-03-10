В Латвии прогнозируют теплую весну и начало лета, однако вместе с этим усилится риск экстремальной погоды

В целом прогнозы показывают, что в весенние месяцы и в начале лета температура воздуха может быть выше климатической нормы. Это не исключает кратковременных похолоданий или заморозков весной, которые могут создать проблемы для фермеров и садоводов. Более теплая погода означает и более высокую вероятность сильных бурь.