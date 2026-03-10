В Латвии вводят новые требования для туроператоров и агентств: что это значит для туристов

Кроме того, ужесточаются требования к информированию. Туроператоры будут обязаны указывать всех своих партнеров — туристических агентов, а также в течение 10 рабочих дней сообщать в Центр защиты прав потребителей (PTAC) о новых сайтах и новых партнерах. Эти требования нужно будет выполнить до 30 июня 2026 года, а действовать они начнут с 1 июля.