В Латвии вводят новые требования для туроператоров и агентств: что это значит для туристов
Чтобы сделать туристический рынок более прозрачным, а поездки — безопаснее для клиентов, 24 февраля 2026 года в Латвии приняли поправки к правилам Кабинета министров, регулирующим подготовку и предоставление комплексных и связанных туристических услуг. Новые правила уточняют обязанности туроператоров, туристических агентов и поставщиков связанных туристических услуг.
Что изменится для турфирм и агентств
Одно из важных новшеств касается государственной пошлины. Теперь оплату за следующий год нужно будет вносить до 30 ноября. Для туроператоров ее размер установлен на уровне 500 евро, а для туристических агентов он остается прежним — 40 евро.
Кроме того, ужесточаются требования к информированию. Туроператоры будут обязаны указывать всех своих партнеров — туристических агентов, а также в течение 10 рабочих дней сообщать в Центр защиты прав потребителей (PTAC) о новых сайтах и новых партнерах. Эти требования нужно будет выполнить до 30 июня 2026 года, а действовать они начнут с 1 июля.
Также туроператоры и туристические агенты должны будут размещать лицензию или ее копию в местах продаж и на своих сайтах. Для поставщиков связанных туристических услуг вводится аналогичное требование: они должны будут публиковать номер решения PTAC о регистрации. Эти нормы уже вступили в силу 27 февраля 2026 года.
По сути, для клиента это означает одно: станет гораздо проще понять, с кем именно он покупает поездку, работает ли компания легально и имеет ли она право оказывать такие услуги.
Еще одно важное изменение вступит в силу с 1 июля 2026 года: все поставщики туристических услуг должны будут указывать информацию обо всех своих точках продаж — как физических, так и онлайн.
Что меняется с отчетностью
Для туристических агентов правила становятся проще: с 27 февраля 2026 года им больше не нужно подавать квартальные отчеты.
А вот у туроператоров и поставщиков связанных туристических услуг обязанность отчитываться сохраняется. Они по-прежнему должны будут раз в квартал сообщать о суммах авансовых платежей, полученных от путешественников, а раз в год — до 31 января — подавать данные о количестве обслуженных клиентов и обороте за предыдущий отчетный год.
Что это значит для самих путешественников
Для клиентов эти изменения прежде всего означают больше ясности и меньше неприятных сюрпризов. Информация о продавце, его лицензии, сайтах и партнерах станет более открытой. А значит, у людей будет больше возможностей заранее проверить, кому они доверяют свои деньги и отпуск.
В итоге новые поправки должны сделать туристический рынок более понятным и честным: для бизнеса — это более четкие правила игры, а для путешественников — больше уверенности при планировании и покупке поездок.