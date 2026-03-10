В Риге кто-то выстрелил в сторону поезда, сообщают жители: "На этот раз все закончилось испугом!"
Жители предупреждают, что в понедельник, 9 марта, около 19.09 в Риге произошел тревожный инцидент - кто-то выстрелил в сторону пассажирского поезда, повредив окно вагона. Государственная полиция дала Jauns.lv комментарий о случившемся.
«Будьте осторожны! 9 марта в 19.09, когда поезд ехал из Риги к остановке Vagonu parks, кто-то стрелял из оружия по окну поезда. На этот раз для пассажиров все закончилось испугом. Полиция проинформирована!» — написала в Facebook Инесе.
Государственная полиция подтвердила Jauns.lv, что о произошедшем инциденте ей известно, и начата проверка.
«В Государственную полицию поступила информация, что в понедельник, 9 марта, в Риге, в Латгальском предместье, при пока невыясненных обстоятельствах было повреждено окно вагона поезда. Сейчас ожидается заявление от VAS Latvijas dzelzceļš, и начата ведомственная проверка», — сообщили Jauns.lv представители правоохранительных органов.
Ранее уже сообщалось, что на прошлой неделе в Риге были зафиксированы два инцидента, когда из пневматического оружия были обстреляны две женщины, получившие телесные повреждения. Как следует из публикаций в социальных сетях, один случай произошел 3 марта в Имантe, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас. Другой случай произошел 4 марта в лесу Ритабулли, у деревянного настила, ведущего к морю.
Общественная организация развития района Ритабулли сообщила, что пострадавшая после происшествия была доставлена в больницу. Государственная полиция подтвердила Jauns.lv, что заявления от женщин получены. Также правоохранители 6 марта сообщили, что установлена возможная виновная персона, и назначены экспертизы, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений пострадавших. Полиция призвала откликнуться жителей, у которых может быть полезная информация о случившемся, позвонив по телефонам 25496866, 67500715 или 112.