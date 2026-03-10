В Риге кто-то выстрелил в сторону поезда, сообщают жители: "На этот раз все закончилось испугом!"

Ранее уже сообщалось, что на прошлой неделе в Риге были зафиксированы два инцидента, когда из пневматического оружия были обстреляны две женщины, получившие телесные повреждения. Как следует из публикаций в социальных сетях, один случай произошел 3 марта в Имантe, возле многоквартирных домов на бульваре Анниньмуйжас. Другой случай произошел 4 марта в лесу Ритабулли, у деревянного настила, ведущего к морю.