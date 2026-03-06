В Риге из пневматического оружия ранили двух женщин. Госполиция начала усиленное патрулирование

Общественная организация по развитию района Rītabuļļi сообщает, что пострадавшая сейчас находится в больнице и в связи с произошедшим распространила предупреждение, призвав людей не передвигаться по лесной зоне в одиночку, особенно в сумерках и темноте. Организация просит жителей соблюдать повышенную осторожность, особенно у упомянутого настила и в его окрестностях. «Что делать жителям: не передвигайтесь в одиночку по лесной зоне, особенно в сумерках и темноте; заметив подозрительных людей или действия, немедленно сообщайте по номеру 112; не распространяйте неподтвержденную информацию и не публикуйте данные пострадавшего, не мешайте расследованию — дайте полиции выполнять свою работу!» — призывает организация в Facebook.