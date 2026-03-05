От Риги до Стокгольма: 10 стран, включая Латвию, готовят единый план эвакуации
Фото: Al
Латвия и еще девять стран региона вместе продумают пути спасения для мирных жителей.
В мире

От Риги до Стокгольма: 10 стран, включая Латвию, готовят единый план эвакуации

Отдел новостей

Otkrito.lv

Десять стран Северной Европы договорились подготовиться к возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае кризиса или военного конфликта в регионе — с учетом уроков войны в Украине, сообщила Швеция.

Эти 10 государств совместно разработают планы, которые будут охватывать транспорт, пограничный контроль, маршруты (коридоры) передвижения и другие вопросы, пишет Reuters.

Германия и Польша, а также их союзники по НАТО — Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания — в последние годы усилили планирование на случай возможного будущего вооруженного конфликта с Россией.

«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны и одновременно защищать мирных жителей», — говорится в заявлении министерства обороны Швеции, объявившего о североевропейском соглашении.

За четыре года после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года миллионы людей покинули Украину; большинство искали убежище в других европейских странах, пока конфликт дома продолжается.

Швеция сообщила, что помимо транспорта и коридоров передвижения, подготовка к трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

«Цель соглашения — повысить уровень защиты гражданского населения в случае крупных кризисов или, в худшем случае, войны», — сказано в сообщении.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не хочет вторгаться в страны НАТО.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом году заключили похожее соглашение между собой, разработав планы действий на случай, если сотни тысяч людей будут вынуждены бежать из-за наращивания российских войск или нападения.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией.

Темы

НАТОЛитваЭстонияЛатвияРоссияФинляндияГерманияПольшаШвецияНорвегияИсландияДанияReuters

Другие сейчас читают