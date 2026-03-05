От Риги до Стокгольма: 10 стран, включая Латвию, готовят единый план эвакуации
Десять стран Северной Европы договорились подготовиться к возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае кризиса или военного конфликта в регионе — с учетом уроков войны в Украине, сообщила Швеция.
Эти 10 государств совместно разработают планы, которые будут охватывать транспорт, пограничный контроль, маршруты (коридоры) передвижения и другие вопросы, пишет Reuters.
Германия и Польша, а также их союзники по НАТО — Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания — в последние годы усилили планирование на случай возможного будущего вооруженного конфликта с Россией.
«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны и одновременно защищать мирных жителей», — говорится в заявлении министерства обороны Швеции, объявившего о североевропейском соглашении.
За четыре года после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года миллионы людей покинули Украину; большинство искали убежище в других европейских странах, пока конфликт дома продолжается.
Швеция сообщила, что помимо транспорта и коридоров передвижения, подготовка к трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.
«Цель соглашения — повысить уровень защиты гражданского населения в случае крупных кризисов или, в худшем случае, войны», — сказано в сообщении.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не хочет вторгаться в страны НАТО.
Эстония, Латвия и Литва в прошлом году заключили похожее соглашение между собой, разработав планы действий на случай, если сотни тысяч людей будут вынуждены бежать из-за наращивания российских войск или нападения.
Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией.