Погрязшим в долгах жителям Латвии предоставят новую услугу, касающуюся их кредитов
Чтобы жителям было проще получить полную информацию о своих финансовых обязательствах и кредитоспособности, Сейм в четверг, 5 марта, во втором чтении поддержал поправки к закону «О налогах и пошлинах».
Поправки предусматривают, что любой житель сможет получить в кредитном информационном бюро всю информацию о себе в одном месте. То есть жители смогут получить не только информацию о своих кредитных обязательствах, но и данные о доходах и лицах, находящихся на иждивении, которые кредитное информационное бюро получит от Службы государственных доходов.
Эта информация поможет жителям лучше понять свою финансовую ситуацию и принимать более взвешенные решения, например перед тем, как брать на себя новые кредитные обязательства. Она также может быть полезна в случаях, когда человек сталкивается с финансовыми трудностями и ищет решения для управления долгами, например консультируясь со специалистами о возможностях упорядочить свои обязательства.
Законопроект внесен в Сейм как часть более широкого пакета законопроектов, цель которого — улучшить защиту потребителей в сфере кредитования и укрепить систему консультаций по вопросам долгов. Чтобы поправки вступили в силу, их еще предстоит рассмотреть в Сейме в окончательном чтении.
