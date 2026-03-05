Трагедия в Иманте: женщина среди бела дня утонула в канаве возле дома, очищая водосток
В рижском микрорайоне Иманта 64-летняя женщина погибла прямо у собственного дома, пытаясь прочистить водосточную трубу. Родные уверены — трагедии можно было избежать, если бы дренажная система на улице была приведена в порядок, сообщает передача "Degpunktā".
Во вторник днем в одном из дворов на улице Шкерсиела в рижском районе Иманта произошла трагедия — погибла 64-летняя женщина. По предварительной информации, она отправилась очищать водосточную трубу возле дома и упала в канаву, заполненную водой. Рядом никого не оказалось, кто мог бы помочь. Спустя несколько десятков минут сосед обнаружил ее без признаков жизни.
Родные в шоке
На следующий день во дворе дома журналисты программы «Degpunktā» встретили сестру погибшей. Семья до сих пор не может понять, как именно произошла трагедия.
По словам женщины, ее сестра занималась очисткой трубы, так как система водоотведения, по мнению жителей, устроена неправильно. Родственница предполагает, что женщина могла удариться головой и потерять сознание, после чего захлебнулась. При этом проблем с сердцем у нее не было — недавно она проходила обследования, и все показатели были в норме.
Сестра также подчеркнула, что в канаве в тот момент была вода, но выразила недоумение, как вообще можно было утонуть в этом месте.
Последние минуты попали на видео
У одного из соседей установлена камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина лежит на животе у края канавы и пытается руками дотянуться до трубы. В какой-то момент она падает в воду и больше не поднимается.
Представитель Государственная полиция Латвии Гита Гжибовска сообщила, что по факту случившегося начат уголовный процесс. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.
Жители жалуются на дренажную систему
Местные жители утверждают, что проблемы с водоотводными канавами продолжаются уже много лет. Автор сценария документального фильма "Улица Поперечная" ("Šķērsiela") Таливалдис рассказал, что год назад Рижская дума объявляла конкурс на приведение канав в порядок, однако, по его словам, работы были выполнены лишь частично.
В ответ на запрос журналистов в самоуправлении сообщили, что канавы вдоль улицы были очищены в конце 2023 года. Однако интенсивные снегопады и морозы этой зимой привели к повышению уровня воды в мелиоративных канавах. В результате некоторые трубы под подъездными дорогами к частным домам не справляются с отводом воды. Муниципальные специалисты обследовали Шкерсиелу 2 марта и поручили подрядной организации провести аварийную промывку труб в ближайшие дни.
Расследование продолжается. Жители района надеются, что трагедия станет поводом для реальных изменений и предотвратит новые несчастные случаи.
В 2024 году Otkrito.lv писал, что на улице Шкерсиела, известной благодаря тому, что на ней расставлено около сотни пресловутых "столбиков Стакиса", съехала в кювет фура.