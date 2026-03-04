В Саулкрасты объявлено об отстреле бобров. Жителей просят отнестись с пониманием
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Саулкрасты объявлено об отстреле бобров. Жителей просят отнестись с пониманием

Отдел новостей

Otkrito.lv

Комиссия по координации охоты самоуправления Саулкрастского края информирует, что в городе Саулкрасты, на участке улицы Марсталю от дома № 1 до перекрестка с улицей Ганибу, до 15.04.2026 продолжается регулирование численности бобров путем отстрела.

Данные отстрелы организованы по поручению самоуправления с целью уменьшить причиняемый бобрами ущерб и обеспечить безопасность жителей и окружающей среды. Это не коммерческая охота; все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности в городской среде.

Жителей просят отнестись с пониманием и соблюдать осторожность:

  • по возможности не находиться на указанной территории во время проведения работ,
  • присматривать за своими домашними животными и не отпускать их без присмотра,
  • соблюдать размещенные предупреждения и указатели.

Темы

СаулкрастыВидземеМарсталюНовости регионов

Другие сейчас читают