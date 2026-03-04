В Саулкрасты объявлено об отстреле бобров. Жителей просят отнестись с пониманием

Данные отстрелы организованы по поручению самоуправления с целью уменьшить причиняемый бобрами ущерб и обеспечить безопасность жителей и окружающей среды. Это не коммерческая охота; все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности в городской среде.