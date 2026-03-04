Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 23:35
В Саулкрасты объявлено об отстреле бобров. Жителей просят отнестись с пониманием
Комиссия по координации охоты самоуправления Саулкрастского края информирует, что в городе Саулкрасты, на участке улицы Марсталю от дома № 1 до перекрестка с улицей Ганибу, до 15.04.2026 продолжается регулирование численности бобров путем отстрела.
Данные отстрелы организованы по поручению самоуправления с целью уменьшить причиняемый бобрами ущерб и обеспечить безопасность жителей и окружающей среды. Это не коммерческая охота; все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности в городской среде.
Жителей просят отнестись с пониманием и соблюдать осторожность:
- по возможности не находиться на указанной территории во время проведения работ,
- присматривать за своими домашними животными и не отпускать их без присмотра,
- соблюдать размещенные предупреждения и указатели.