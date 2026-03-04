"Мои жадные бездельники": в борьбе за наследство Тиммы Седокова публично оскорбляет его родных
Пока в московском суде начато рассмотрение иска семьи трагически ушедшего в 2024 году латвийского баскетболиста Яниса Тиммы против его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, о разделе совместно нажитого имущества, последняя в соцсетях обливает грязью его родственников.
В своем аккаунте в Instagram Седокова адресовала родственникам Тиммы резкие слова, призвав их «отстать» и не пытаться «высасывать из нее деньги». «Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу. Такое слово есть. Приносят пользу другим. У меня ребенок в 21 год работает на двух работах и учится. Я с 14 каждый день. Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть из него деньги, но работа приносит и удовольствие тоже», — заявила Седокова.
Она добавила, что "абсолютно на каждое слово" у неё есть "бумажка" и она готова доказать свою правоту в суде. "Встретимся в суде, мои жадные бездельники. Посмотрим, на чьей стороне правда".
Седокова также намекнула, что нынешний муж первой жены Тиммы — Саны Оши — якобы присвоил его автомобиль и квартиру в Латвии, а также препятствовал его встречам с сыном, при этом сам постоянно следит за публикациями Седоковой в Instagram.
Адвокат Седоковой Татьяна Стукалова сообщила агентству ТАСС, что Следственный комитет России проинформировал Седокову о результатах двух проверок, проведенных в связи со смертью Тиммы, и принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Адвокат добавила, что ей неизвестно о ходе расследования в Латвии.
В свою очередь представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что в Латвии по факту трагедии возбуждено уголовное дело и Седокова вызвана на допрос. Специалист разблокировал содержимое телефона Тиммы и начал его изучение. В этой связи адвокат семьи спортсмена призвала вдову подготовиться.
Анна Седокова и Янис Тимма
Также стало известно, что квартира, подаренная Тиммой Седоковой, продана, а вырученные средства потрачены, об это на судебном заседании в Москве сообщила Татьяна Стукалова. Она заявила, что вырученные от продажи квартиры средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев. Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.
В свою очередь адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Теперь семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом. Истцами выступают родители спортсмена — Райтис и Аусма Тиммы, а также его первая жена Сана Оша. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта в 15:00.
Недавно Гаврилова обвинила Седокову в том, что та не только очерняет бывшего мужа, изображает из себя главную пострадавшую, пытается присвоить имущество покойного и демонстративно игнорирует обращения адвоката, но и начала уклоняться от судебного процесса, указав фиктивный адрес. По ее словам, при подаче заявления о принятии наследства Седокова указала место регистрации, по которому фактически не проживает. «Я как Кассандра описывала возможный сценарий — что вдова будет бегать от суда как только сможет! Так и произошло! Оказывается, вдова по этому адресу больше не живет и не зарегистрирована там! Недавно в СМИ появилась новость: вдова исчезла из поля зрения и якобы лечится от зависимости! Конечно, новость вызывает смех! У вдовы две зависимости — желание получить как можно больше денег от состоятельных мужчин, каким был Янис, и максимально потребительски позиционировать свою “нереальную красоту”», — иронизировала адвокат.
Гаврилова добавила, что лично приехала по указанному Седоковой адресу и поговорила с соседями — оказалось, что та никогда там не жила и никто ее там не видел. «Вдове — бесплатная консультация как мигранту: федеральным законом № 376-ФЗ от 21 декабря 2013 года введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства согласно статье 322.2 УК РФ».
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.
32-летний Янис Тимма трагически ушел из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин» в подъезде пятиэтажного дома на улице Сергея Макеева, на следующий день после 42-го дня рождения Седоковой. Он заселился в хостел накануне вечером, и ничто не предвещало беды — владелец хостела заявил изданию super.ru, что в момент заселения Тимма был «абсолютно улыбающимся, позитивным человеком».
Местные СМИ сообщили, что найденный в петле Тимма совершил самоубийство. Родственники спортсмена не поверили в версию самоубийства и допускали возможность убийства, и в начале января в Латвии было начато уголовное производство. 27 января в России были обнародованы результаты проверки по факту его смерти, в которых причиной смерти указано самоубийство.
Седокова была второй женой Тиммы, с которой он состоял в браке с 2020 по 2024 год. Их бурный брак был расторгнут 9 декабря — за неделю до смерти Тиммы. Для Седоковой Тимма был третьим мужем. Первый муж — бывший капитан киевского футбольного клуба «Динамо» Валентин Белкевич — прожил с ней в браке два года (середина 2004 года — начало 2006 года) и умер в возрасте 41 года 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Вторым мужем был бизнесмен Максим Чернявский (февраль 2011 года — февраль 2013 года), который в настоящее время проживает в США.