"Мои жадные бездельники": в борьбе за наследство Тиммы Седокова публично оскорбляет его родных

Недавно Гаврилова обвинила Седокову в том, что та не только очерняет бывшего мужа, изображает из себя главную пострадавшую, пытается присвоить имущество покойного и демонстративно игнорирует обращения адвоката, но и начала уклоняться от судебного процесса, указав фиктивный адрес. По ее словам, при подаче заявления о принятии наследства Седокова указала место регистрации, по которому фактически не проживает. «Я как Кассандра описывала возможный сценарий — что вдова будет бегать от суда как только сможет! Так и произошло! Оказывается, вдова по этому адресу больше не живет и не зарегистрирована там! Недавно в СМИ появилась новость: вдова исчезла из поля зрения и якобы лечится от зависимости! Конечно, новость вызывает смех! У вдовы две зависимости — желание получить как можно больше денег от состоятельных мужчин, каким был Янис, и максимально потребительски позиционировать свою “нереальную красоту”», — иронизировала адвокат.