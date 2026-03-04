"Пока нет закона - ничего не изменится": радиоведущий Марис Григалис о русской музыке в эфире
Радиоведущий Марис Григалис публично возмутился тем, что латвийский радиоэфир, по его словам, переполнен русскоязычными песнями и здесь «поет весь российский цвет», заявив, что без четкого закона ситуация не изменится.
Радиоведущий Марис Григалис, выступая в программе «Preses klubs» на TV24, раскритиковал обилие русскоязычного контента на латвийских радиостанциях. По его словам, при прослушивании радио складывается ощущение, что в эфире поет «весь цвет России».
Григалис признался, что часто слушает радио в машине и вынужден постоянно переключать станции:
«Я честно слушаю радио в машине. Переключаешь одну станцию — русский язык, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Думаешь — что происходит? Речь идет о песнях. Эти песни идут на ура. Весь "российский цвет" поет — все подряд».
Он задался вопросом, почему в Латвии так много русскоязычных радиостанций, однако отметил, что рынок работает по простому принципу: «Пока есть спрос — есть и предложение».
В разговоре также затронули тему русскоязычных диджеев. Григалис считает, что ситуация постепенно меняется и многие ведущие понимают необходимость интеграции: «Я думаю, что эти русские станции уже встряхнули. Диджеи начинают интегрироваться. Они понимают, что латышский язык им все равно понадобится. Им придется говорить на латвийских радиостанциях. К этому постепенно все идет».
При этом он подчеркнул, что кардинальные перемены возможны только при наличии четкого законодательного решения: «Пока нет закона, пока четко не сказано: вот переходный период — и на этом все заканчивается, ничего не изменится. Когда это будет ясно обозначено, тогда люди разумно адаптируются, и все поменяется. А пока ничего не меняется».