"У меня сейчас в голове творится всякое": водитель не понял, как сбил насмерть человека на дороге под Кекавой
На шоссе возле Кекавы произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил мужчину, передвигавшегося по обочине. Водитель находится в состоянии шока, следствие устанавливает точную картину случившегося.
Около полудня 3 марта на шоссе возле Кекава погиб мужчина. Он шел по обочине дороги, когда внезапно его сбил автомобиль Renault. От полученных травм он скончался на месте. Напряженную сцену также наблюдала пара из проезжавшего мимо BMW.
Пока водитель давал показания полиции, пассажирка рассказала, что это были несколько секунд, полных ужаса: «Все, что я увидела, — это как человек отлетел и исчез».
Тем временем водителя, спровоцировавшего смертельное столкновение, программа «Degpunktā» застала сидящим за рулем своего Peugeot в заметном состоянии шока. Он пытался вспомнить, как все произошло с его точки зрения: «Отвлекся от дороги — и как получилось, так получилось. (Вопрос: пешеход шел по обочине?) Возможно, да. У меня сейчас… В голове творится всякое».
Правоохранители маркером отметили несколько точек на асфальте. Оранжевым цветом обозначено место падения кепки погибшего мужчины, а крестом — предположительное место удара. Это позволяет предположить, что пешеход не находился на проезжей части. С учетом этой детали полиция продолжит расследование.
«Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на пешехода, который в результате ДТП погиб. По имеющейся у полиции первоначальной информации, пешеход передвигался по обочине дороги», — пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.
Погибший мужчина был одет, по внешним признакам, в светоотражающий жилет. Рядом с телом находилась бутылка алкоголя. Была ли она у него в руках в момент удара и содержался ли алкоголь в его крови — предстоит установить. Отмечается, что у водителя Peugeot состояние опьянения не было констатировано.