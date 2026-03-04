"У меня сейчас в голове творится всякое": водитель не понял, как сбил насмерть человека на дороге под Кекавой

Погибший мужчина был одет, по внешним признакам, в светоотражающий жилет. Рядом с телом находилась бутылка алкоголя. Была ли она у него в руках в момент удара и содержался ли алкоголь в его крови — предстоит установить. Отмечается, что у водителя Peugeot состояние опьянения не было констатировано.