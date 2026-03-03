Рижан предупреждают - больше никаких прогулок по льду

Муниципальная полиция в период повышенной опасности призывает жителей не подвергать риску здоровье и жизнь, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и не оставаться равнодушными к безопасности окружающих. Если на льду замечен человек, полиция просит немедленно сообщать об этом по телефону 110.