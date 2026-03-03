Рижан предупреждают - больше никаких прогулок по льду
Фото: LETA
С 4 марта нахождение на льду в Риге запрещено.
В Латвии

Рижан предупреждают - больше никаких прогулок по льду

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Из-за погодных условий и неблагоприятных прогнозов в Риге вводится полный запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.

С учетом погодных условий и метеорологических прогнозов с завтрашнего дня, 4 марта, вступает в силу запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод, расположенных на административной территории Риги. Об этом агентству LETA сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Муниципальная полиция в период повышенной опасности призывает жителей не подвергать риску здоровье и жизнь, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и не оставаться равнодушными к безопасности окружающих. Если на льду замечен человек, полиция просит немедленно сообщать об этом по телефону 110.

Рижане гуляют по замерзшей Даугаве.

Рижане гуляют по замерзшей Даугаве (зима 2026)

За нахождение на льду в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 100 евро.

Темы

ЗдоровьеПолиция

Другие сейчас читают