С 4 марта нахождение на льду в Риге запрещено.
В Латвии
Сегодня 17:03
Рижан предупреждают - больше никаких прогулок по льду
Из-за погодных условий и неблагоприятных прогнозов в Риге вводится полный запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.
С учетом погодных условий и метеорологических прогнозов с завтрашнего дня, 4 марта, вступает в силу запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод, расположенных на административной территории Риги. Об этом агентству LETA сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Муниципальная полиция в период повышенной опасности призывает жителей не подвергать риску здоровье и жизнь, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и не оставаться равнодушными к безопасности окружающих. Если на льду замечен человек, полиция просит немедленно сообщать об этом по телефону 110.
Рижане гуляют по замерзшей Даугаве (зима 2026)
За нахождение на льду в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 100 евро.