Нужны ли датчики учета пассажиров, когда у государства нет денег на рейсы? Перевозчики недоумевают
Устройства, которые будут фиксировать пассажиропоток, Автотранспортная дирекция (ATD) планирует установить в каждом региональном автобусе. Закупка стоимостью более трех миллионов евро была объявлена в январе этого года, и пока в ней заявился один претендент. Ранее в Министерстве сообщения говорили, что устройства нужны, чтобы понимать, сколько денег ежегодно выделять перевозчикам. Однако у самих пассажирских перевозчиков такой план государства вызывает вопросы и непонимание.
О нехватке средств на выполнение государственных (дотируемых) рейсов сообщалось уже многократно. Хотя в прошлом году перевозчики проводили протесты, указывая на обострившуюся проблему, Министерство сообщения их просьбы до сих пор так и не удовлетворило. Ситуация, возможно, может измениться после установки камер подсчета пассажиров. В ATD пояснили, что сейчас в региональных автобусах не хватает точной и автоматизированной системы, которая собирала бы данные о пассажиропотоке, сообщает LSM.lv.
Представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис отметил, что действующие методы учета часто являются ручными, фрагментарными или основанными на оценках, что затрудняет получение объективных данных о реальном числе пассажиров на разных маршрутах и в разное время. Это приводит к тому, что:
- планирование маршрутов и рейсов может быть неточным из-за отсутствия достоверных данных о спросе;
- ограничены возможности оценивать эффективность и качество услуги;
- сложно принимать обоснованные решения о распределении ресурсов — вместимости транспорта, расписаниях и финансировании;
- низкая прозрачность и ограниченные возможности контроля объема услуг, заявляемых перевозчиком, что влияет и на доходы госбюджета.
Полученную информацию планируют сопоставлять с выручкой — тогда можно будет увидеть, насколько прозрачно происходит выдача билетов.
Устройства планируют установить примерно в 1100 автобусах. На это государство намерено направить 3,1 млн евро — однако считать «по 3000 евро на автобус» некорректно, поскольку камеры собираются монтировать над каждой дверью, а количество дверей в автобусах различается.
85% закупки планируется профинансировать из Европейского фонда сплочения, а 15% (чуть менее полумиллиона евро) — из бюджета Автотранспортной дирекции.
Оценивать полезность оборудования должны Министерство сообщения и ATD, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс. Он считает, что государство и так уже может видеть, сколько пассажиров пользуется перевозками.
По его словам, если сейчас не хватает средств на реальное оказание услуги и покрытие убытков, то такая закупка, с точки зрения перевозчиков, не является первоочередной. Он также отметил, что перевозчики не получают полноценные авансовые выплаты за выполнение действующих контрактов. Кроме того, учитывая, что билеты в региональных автобусных маршрутах продаются с указанием мест посадки и высадки, в ассоциации скептически относятся к утверждениям, что у ATD якобы нет инструментов для качественного планирования маршрутной сети.
Подать заявки на конкурс можно до 16 марта, а появиться новые устройства в автобусах могут уже в течение этого года.