Лиепайский симфонический оркестр выступит в Лиепае и Риге с мировыми премьерами
С 10 по 12 апреля в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае пройдет фестиваль современной музыки «Балтийские музыкальные дни 2026», посвященный теме времени.
Лиепайскую программу откроет 10 апреля в 19.00 концерт «Kairos / Chronos» Лиепайского симфонического оркестра под управлением литовского дирижера Модестаса Баркаускаса.
Концерт опирается на древнегреческое понимание времени как двух разных состояний — Chronos (непрерывный бег событий) и Kairos (остановленное, значимое мгновение). В центре программы — три мировые премьеры, созданные специально для этого фестиваля: «Candela» Яниса Петрашкевича, «Up-Time» Илоны Брегe и «Per Sense» Доминикаса Дигимаса. Организаторы отмечают, что новые произведения предлагают разные взгляды на «время, в котором мы живем»: от образа света в подземной темноте до ощущения множества времен, существующих одновременно.
В программе также прозвучат сочинения латвийского композитора Гундеги Шмите, эстонского композитора Хелены Тулве, исландского композитора Хильдур Элисы Йонсдоттир и латвийского композитора Мартина Вилюма, живущего в Литве. Отдельный акцент сделан на произведении Йонсдоттир: в нем в оркестре участвует исполнитель, который не издает ни одного звука — и именно эта пауза меняет восприятие слушателей.
Перед концертом, в 18.00, зрителей приглашают на встречу с композиторами Илоной Брегe и Янисом Петрашкевичем — они расскажут об идее программы и о том, как создавались новые работы.
«Балтийские музыкальные дни» — это платформа новой музыки, которая укрепляет роль стран Балтии в европейском культурном диалоге и позиционирует нас как активных участников его культурного пространства. С 9 по 17 апреля у слушателей будет возможность услышать как минимум 15 премьер произведений композиторов стран Балтии, а также еще не менее 30 сочинений, многие — в премьерном исполнении в Латвии. Половина концертов пройдет в Риге, другая половина — в Лиепае, поддерживая узнаваемость Лиепаи как культурной столицы и способствуя обмену музыкантами, композиторами и идеями между двумя регионами.
Билеты доступны в сети Biļešu paradīze и в информационном центре концертного зала.