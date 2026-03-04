Лиепайский симфонический оркестр выступит в Лиепае и Риге с мировыми премьерами

«Балтийские музыкальные дни» — это платформа новой музыки, которая укрепляет роль стран Балтии в европейском культурном диалоге и позиционирует нас как активных участников его культурного пространства. С 9 по 17 апреля у слушателей будет возможность услышать как минимум 15 премьер произведений композиторов стран Балтии, а также еще не менее 30 сочинений, многие — в премьерном исполнении в Латвии. Половина концертов пройдет в Риге, другая половина — в Лиепае, поддерживая узнаваемость Лиепаи как культурной столицы и способствуя обмену музыкантами, композиторами и идеями между двумя регионами.