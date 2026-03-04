Уже в эти выходные! Все, что нужно знать о поездке в Вильнюс на Казюкас 2026
С первыми вестниками весны столица нашей соседней страны Вильнюс готовится к своей самой давней и яркой традиции. В эти выходные, с 6 по 8 марта, улицы старого города заполнит легендарная ярмарка Казюкаса. Тема этого года — «И сердца расцветают» — приглашает каждого присоединиться к празднику, где чествуют чувство общности и подчеркивают очарование ремесел.
Ярмарка Казюкаса, истоки которой относятся к 1827 году, — это не просто рынок, а культурный феномен, который в следующем году отметит 200-летие. В этом году мероприятие обещает быть еще более масштабным: в нем примут участие более 1500 торговцев, а старый город Вильнюса на три дня превратится в огромную галерею под открытым небом и рай для гурманов. Отдельная зона будет посвящена молодым ремесленникам — более 80 участников представят свои изделия; будут работать мастер-классы по декорированию пряников, пройдет театрализованная познавательная программа, а также различные музыкальные и поэтические выступления.
Программа этого года дополнена несколькими новинками, способными заинтересовать даже опытных путешественников. На Кафедральной площади состоится историческая реконструкция, воссоздающая атмосферу Вильнюса 1827 года: посетители смогут вживую увидеть повседневную жизнь старинной ярмарки и полюбоваться аутентичными историческими костюмами. Кроме того, в этом году особое внимание уделят одному из самых узнаваемых символов ярмарки — прянику в форме сердца «Сердце Казюкаса», который отмечает праздничный юбилей.
Тем временем в особой символической зоне ярмарки «Аллея чудес» впервые в одном месте будут представлены все пять этнографических регионов Литвы — Аукштайтия, Жемайтия, Дзукия, Сувалкия и Малая Литва. Это редкая возможность за одну прогулку познакомиться с ремесленными традициями, диалектами и кулинарным разнообразием нашей соседней страны.
Традиционно вдоль проспекта Гедиминаса протянется и одна из самых «вкусных» и ароматных локаций — «Двор гурманов» на Лукишкской площади. Здесь будет чувствоваться соблазнительный запах свежекопченой рыбы и блюд на гриле, а более 200 производителей из Литвы, Латвии, Польши и Эстонии предложат полный кулинарный спектр — от фермерских продуктов до изысканных десертов и других лакомств.
Корни ярмарки Казюкаса уходят в далекий 1604 год, когда в Вильнюсе прошла первая торжественная процессия в честь канонизации покровителя Литвы Святого Казимира. Хотя начиналось все как религиозный ритуал, со временем мероприятие превратилось в крупный торгово-культурный фестиваль. Официальный статус ежегодной ярмарки он получил в 1827 году, когда было предоставлено право проводить торговлю на Кафедральной площади. Ярмарка пережила разные исторические повороты и смену локаций, но неизменно оставалась символом прихода весны. Каждый год ее проводят в выходные, ближайшие к дню Святого Казимира — 4 марта. Сегодня она по-прежнему объединяет ремесленников из Литвы, Латвии, Эстонии и других стран, отдавая дань многовековым ремесленным навыкам и кулинарному наследию.
Практические советы путешественникам
Отправляясь в спонтанную поездку на выходные, главное — максимально упростить дорогу и пребывание. Для ночевки в Вильнюсе тем, кто хочет быть в самом центре событий, рекомендуют выбирать отели или апартаменты в Старом городе, а также в районах Науяместис или Ужупис. Для более спокойного отдыха с удобным доступом к центру подойдут Жверинас или Шнипишкес — там, как правило, можно найти и более дружелюбные цены.
Путешествующим на автомобиле из Риги советуют оставить машину на одной из парковок «Statyk ir važiuok» (Park and Ride) на улице Укмергес (Ukmergės g.) или на проспекте Лайсвес (Laisvės pr.). Это поможет избежать интенсивного трафика и ограничений движения в центре города.
Общественный транспорт в Вильнюсе удобен и прост: билеты можно купить в приложении m.Ticket или оплачивать проезд бесконтактной банковской картой в автобусах и троллейбусах. Во время ярмарки обычно запускают и специальные праздничные маршруты, которые связывают основные парковки со Старым городом. Тем, кто предпочитает более «живописный» путь, поезд из Риги в Вильнюс по-прежнему остается удобным и популярным вариантом — он прибывает на расстоянии небольшой прогулки или короткой поездки до места проведения ярмарки.
Официальное открытие ярмарки состоится в пятницу, 6 марта, в 14.00: пройдет яркое театрализованное шествие от Площади Независимости до Кафедральной площади, после чего празднование продолжится на улицах города до вечера воскресенья. С более подробной программой и всеми актуальными новостями можно ознакомиться здесь.