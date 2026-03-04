Уже в эти выходные! Все, что нужно знать о поездке в Вильнюс на Казюкас 2026

Ярмарка Казюкаса, истоки которой относятся к 1827 году, — это не просто рынок, а культурный феномен, который в следующем году отметит 200-летие. В этом году мероприятие обещает быть еще более масштабным: в нем примут участие более 1500 торговцев, а старый город Вильнюса на три дня превратится в огромную галерею под открытым небом и рай для гурманов. Отдельная зона будет посвящена молодым ремесленникам — более 80 участников представят свои изделия; будут работать мастер-классы по декорированию пряников, пройдет театрализованная познавательная программа, а также различные музыкальные и поэтические выступления.