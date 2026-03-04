А если к Латвии полетят сотни дронов: что говорит министр обороны о сценарии противостояния
Латвия уже сейчас внедрила несколько современных решений для защиты воздушного пространства — в том числе акустическую детекцию дронов и дополнительные радары, однако развитие противовоздушной обороны продолжается, и часть систем еще находится в пути в Латвию. При этом важно понимать: на 100% «закрыть небо» не может ни одно государство. Об этом в программе «900 секунд» заявил министр обороны Андрис Спрудс.
По словам Спрудса, в современных условиях одной системы ПВО недостаточно. «Мы создаем многоуровневую противовоздушную оборону. Здесь недостаточно одного конкретного решения — решений должно быть много и они должны быть разными».
Министр подчеркнул, что оборона состоит из двух частей: идентификации и противодействия. При этом характер войны существенно изменился:
«Речь уже не только об истребителях и ракетах — речь о множестве разных дронов, которые могут влиять на обстановку и представляют угрозу».
Говоря об идентификационных возможностях, министр отметил, что Латвия внедрила новые решения. «В прошлом году мы в дополнение к уже имеющимся радарам получили более специфические датчики, которые видят дроны».
Отдельно он выделил акустическую детекцию:
«Мы, скажем так, первая страна НАТО, которая внедрила акустическую детекцию — не только “глазами”, но и по звуку мы можем понять, что движется в нашем направлении».
В то же время дополнительные радары еще поставляются, а их размещение будет продолжаться в сотрудничестве с НАТО. Противодействие сложнее, поскольку Латвия не находится в состоянии войны. «Мы живем не в военное время, но и не в мирное время, и наше небо открыто».
В распоряжении Латвии есть и перехватывающие дроны, и ракетные системы, и истребители союзников, готовые реагировать, однако против дронов действовать непросто.
Комментируя гипотетическую ситуацию, если к Латвии одновременно приближались бы, например, сто дронов, министр сказал:
«В военное время, когда задействовали бы абсолютно все механизмы, я бы сказал, что все или большая часть были бы сбиты».
Но в повседневной ситуации реакция зависела бы от характера угрозы. «Мы не можем утверждать, что полностью можем закрыть воздушное пространство. Ни одна страна мира не может этого сделать».
Особое значение для Латвии имеет система ПВО средней дальности IRIS-T SLM, договор о приобретении которой был подписан в конце 2023 года. «В конце этого года поступят эти системы ПВО средней дальности. Это очень важный шаг». Почему ждать приходится так долго, Спрудс объяснил огромным спросом: «Спрос огромный — и в связи с Украиной, и в целом. Мы не единственные сталкиваемся с такими вызовами».
Прошло два года с момента создания международной коалиции дронов в поддержку Украины, одним из инициаторов которой была Латвия. «Это было хорошее решение. Латвия сама сделала огромные шаги в развитии дронов».
По словам министра, общий объем финансирования Украины в сфере дронов достигает примерно пяти миллиардов евро, а для Латвии эта инициатива стала импульсом для развития местной индустрии. «Коалиция дронов стала своего рода ядерным топливом для нашей индустрии дронов».
На полигоне в Селии тестируют дроны в условиях, приближенных к боевым, а Латвия также приобрела тестовую партию перехватывающих дронов.