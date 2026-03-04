А если к Латвии полетят сотни дронов: что говорит министр обороны о сценарии противостояния

Особое значение для Латвии имеет система ПВО средней дальности IRIS-T SLM, договор о приобретении которой был подписан в конце 2023 года. «В конце этого года поступят эти системы ПВО средней дальности. Это очень важный шаг». Почему ждать приходится так долго, Спрудс объяснил огромным спросом: «Спрос огромный — и в связи с Украиной, и в целом. Мы не единственные сталкиваемся с такими вызовами».