Спрудс успокаивает - в случае необходимости переброска войск ЕС в Балтию не займет месяцы

Авторы резолюции обращают внимание на то, что агрессивная война России против Украины вновь привлекла внимание к военной мобильности и острой необходимости содействовать быстрому трансграничному перемещению войск, техники и снаряжения по всей Европе. Они подчеркивают, что военная мобильность является не только ключевым фактором общей европейской безопасности и обороны, но и имеет важное значение для обеспечения безопасности восточного фланга, особенно в странах Балтии и Польше.