Доктор Апинис рассказал о болезни, которая в Латвии убивает много людей, но о которой не принято говорить

Во многом это связано с тем, что в прошлом веке легочные заболевания лечили как можно дальше от города (а также от правительства и СМИ), детей с признаками туберкулеза отправляли учиться в Лесную школу, и даже выдающаяся клиника по лечению туберкулеза и заболеваний легких, которая была учебным центром Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом, была построена руками заключенных, алкоголиков и стройбатальона Советской армии в 20 километрах от Риги — в Сауриеши у реки Югла, и построена так, что всегда вызывала и до сих пор вызывает опасения по поводу того, когда здание рухнет.