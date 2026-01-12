Доктор Апинис рассказал о болезни, которая в Латвии убивает много людей, но о которой не принято говорить
"Мировое информационное пространство устроено так, что о сердечных заболеваниях и раке пишут и читают, а о заболеваниях легких, которые являются третьей причиной смертности, молчат. Легочные болезни в Латвии вообще являются немного «запретной» темой", - пишет в статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Орден, а не суд
Во многом это связано с тем, что в прошлом веке легочные заболевания лечили как можно дальше от города (а также от правительства и СМИ), детей с признаками туберкулеза отправляли учиться в Лесную школу, и даже выдающаяся клиника по лечению туберкулеза и заболеваний легких, которая была учебным центром Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом, была построена руками заключенных, алкоголиков и стройбатальона Советской армии в 20 километрах от Риги — в Сауриеши у реки Югла, и построена так, что всегда вызывала и до сих пор вызывает опасения по поводу того, когда здание рухнет.
В далеком 2020 году, когда по Европе прошла пандемия Covid-19, экономика остановилась или, по крайней мере, ушла в застой, Европейский союз предложил фонды восстановления. Из всех министров единственной, у которой в запасе был готовый проект, была Илзе Винкеле, которая достала этот проект, стряхнула с него пыль, немного подправила цифры в таблице Excel, представила его правительству и «выбила» эти деньги на новое здание у больницы Гайлезера.
Пришлось бы немного подрезать сосны в Бикерниеках, пристроить больницу поближе к кладбищу, но на самом деле это был выдающийся шаг – можно было бы закрыть Pижский лепрозорий XIX века на улице Линезера (именно старый лепрозорий является современным Центром инфектологии), можно было бы закрыть в 60-х годах прошлого века построенную руками заключенных, алкоголиков и стройбатальона, туберкулезную больницу в Сауриеши и всех пациентов перевезти в комплекс Гайлезер. Не хочу накликать беду, но, как я уже сказал, я опасаюсь, что больница в Сауриешах может разрушиться.
Объединение больниц имело бы значение, особенно с учетом того, что в общую систему лечения онкологических больных попали бы пациенты с раком легких. На самом деле Илзе Винкеле заслуживала орден, а не суд.
Но деньги Европейского фонда восстановления уже почти потеряны (90 миллионов), и пaцеиенты легочныx болезнeй продолжают лечиться в разрушающейся клинике.
Все это ложь
Похоже, что второй причиной не говорить о болезнях легких, является курение. Почти треть населения Латвии курит, а это означает, что они сокращают свою жизнь на 10 или даже 20 лет. Налоги, уплачиваемые за табак, кажутся привлекательными для чиновников Министерства финансов, но на порталах и в газетах довольно часто появляются спонсируемые табачной промышленностью статьи, в которых утверждается, что электронные сигареты полезнее обычных или что нельзя повышать акцизы на табачные изделия, потому что тогда начнется страшная контрабанда. Все это ложь, чтобы не пришлось слышать правду – любое курение ведет к смерти, а табачная промышленность – это торговцы смертью.
Одним словом, черные и задымленные легкие от курения, в отличие от бьющегося красного сердца или компьютеризированного мозга, действительно не понятны политикам, поэтому лекарства, компенсируемые при лечении легочных заболеваний, включаются в список лекарств, оплачиваемых государством, медленно, после многолетней борьбы, и даже тогда – часто оплата является неполной. Политики и финансисты не хотят слышать, что курение вредно, поэтому пляшут под дудку табачной индустрии, так же как не понимают, что для большей части курильщиков эта вредная привычка стала зависимостью (болезнью), и эти пациенты без лекарств не могут бросить курить.
Идиопатический легочный фиброз
И вот я подошел к идиопатическому легочному фиброзу. Этим заболеванием ежегодно в Латвии заболевают около 200 человек, и после заболевания они умирают в течение 2–5 лет. Если болезнь диагностирована и лечится, продолжительность жизни превышает 8 лет. И все же каждый день в Латвии от идиопатической болезни легких умирает не менее 6 человек. Но в публичном пространстве – почти полная тишина.
Интерстициальные заболевания легких – это самые интересные диагнозы в пневмологии – они включают в себя различные степени воспаления, рубцы и рубцеватые изменения, которые повреждают легкие и снижают их способность нормально дышать и осуществлять обмен кислородом и углекислым газом.
Когда у пациента диагностируется легочный фиброз, иногда пульмонолог может найти причину заболевания. Он изучает подробные рентгенограммы легких, просматривает высокоразрешающие компьютерные томографические изображения, часто использует биопсию легких. Но если он не может найти причину легочного фиброзa, он называют фиброз «идиопатическим». Слово «идиопатический» означает «неизвестная причинно-следственная связь».
Об идиопатическом легочном фиброзе не говорят ни в социальных сетях, ни в Кабинете Mинистров. Идиопатический легочный фиброз – это хроническое прогрессирующее заболевание легких, которое вызывает необратимое повреждение легочной ткани, постепенно снижая способность легких переносить кислород в кровь. Идиопатический легочный фиброз является прогрессирующим заболеванием, что означает, что фиброза с течением времени усиливается, постепенно вызывая одышку и недостаток кислорода. В конечном итоге развивается легочная недостаточность. В результате заболевания наступает смерть пациента. Однако смерть не наступает так быстро – люди, не получающие лечения, живут от 2 до 5 лет, но у тех, кто получает лечение, качество жизни улучшается, и показатель выживаемости составляет 8 лет и более.
Известны факторы, которые увеличивают риск идиопатического легочного фиброзa. Нынешние и бывшие курильщики подвержены риску идиопатического легочного фиброaы в разы больше, чем те, кто никогда не курил.
Кроме того, заболевание может быть связано с перенесенными вирусными заболеваниями легких, загрязнением воздуха и факторами рабочей среды. Это заболевание характерно для пожилых людей — до 50 лет оно встречается редко. Риск заболевания идиопатическим легочным фиброзом также связан с семейным анамнезом и рядом генов — надеюсь, читатель простит меня, если я не буду их перечислять в этой статье.
Это убийство
Согласно европейской статистике, в Латвии ежегодно заболевают идиопатическим легочным фиброзом 200 человек (но большинство из них не получают диагноза), чью жизнь можно продлить с помощью новейших лекарств, причем продлить в два раза. В Латвии есть специалисты, которые распознают эту болезнь и очень успешно ее лечат. В Латвии есть инфраструктура и оборудование для поддержки больных.
Любое курение – сигарет или электронных устройств – смертельно опасно, а любая реклама этих устройств – преступна. И одним из последствий этого преступного бизнеса является идиопатический легочный фиброз – воспаление и рубцы в интерстициальной ткани легких, которые рано (без лечения) или вдвое медленнее (с лечением) приводят к смерти. Любой распространитель и продавец табака – убийца. Те, кто на порталах и в социальных сетях распространяют оплаченные табачной индустрией исследования и необоснованные выводы о том, что какой-то вид курения менее вреден или почти безвреден, являются негодяями и соучастниками убийства.