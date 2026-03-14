Даже кафе уже открылись!
Сегодня 21:02
ВИДЕО: солнечная суббота в Юрмале - жители массово вышли на побережье
В субботу, 14 марта, в Юрмале выдался по-настоящему весенний день, который сразу почувствовался на улицах, в кафе и особенно на пляже. Теплая, солнечная и почти безоблачная погода с температурой около +15 градусов привлекла к морю большое количество людей, которые воспользовались возможностью спокойно провести время на свежем воздухе.
Днем на побережье можно было видеть длинные потоки гуляющих. Люди неспешно шли вдоль воды, выходили к морю семьями, парами и компаниями друзей, останавливались, чтобы посидеть на солнце и просто насладиться теплым днем, несмотря на порывы ветра. Для середины марта такая картина выглядит особенно по-весеннему: пляж, который еще недавно оставался пустым, снова стал местом притяжения для отдыхающих.
В Юрмале 14 марта у моря собрались толпы людей.
На пляже уже начали открываться кафе, где посетители сидели на свежем воздухе. После затяжных морозов и холодов такой день явно стал для многих поводом выбраться из дома и провести несколько часов вне помещения.
@otkrito.lv В Латвии 14 марта, в субботу, выдалась очень теплая погода - жители рванули в Юрмалу! #юрмала #латвия #jurmala #otkritolv #весна ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv