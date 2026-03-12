В Латвии
Сегодня 16:02
Побит рекорд тепла для 12 марта, зафиксирована первая в этом году гроза
К 13:00 четверга самая высокая температура воздуха в стране достигла +13,7 градуса в Резекне, что стало новым национальным рекордом тепла для 12 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд составил +13,5 градуса в 1997 году в Мерсрагсе.
Рекорд тепла местного значения побит в десяти наблюдательных пунктах: на метеорологических станциях Алуксне, Гулбене, Мадоны, Приекули, Резекне, Риги, Руйиены, Скулте, Зилани и Зосени.
В час дня температура воздуха составила от +2,8 градуса в Лиепайском порту до +13,3 градуса в Резекне.
За последние две недели рекорды тепла фиксировались в течение девяти дней, всего было побито 58 температурных рекордов.
Утром местами в центральной и восточной части страны была зафиксирована первая в этом году гроза. Всего по стране зарегистрировано несколько десятков разрядов молнии, наибольшая их активность наблюдалась на юге Видземской возвышенности - в районе Мадоны.