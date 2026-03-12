Новый рекорд на открытии магазина Lidl на Лачплеша - первый клиент прождал в очереди 15 часов
Сегодня утром в Риге, на улице Лачплеша, 76, открылся 39-й магазин Lidl в Латвии. В новом магазине создано около 30 новых рабочих мест. Для обеспечения удобного доступа рядом со зданием магазина построена просторная парковка и стойки для велосипедов, а также значительно улучшена безопасность дорожного движения и окружающая городская среда. Общий объем инвестиций в проект превышает 10 миллионов евро.
Когда магазин открылся, первые три покупателя в очереди получили подарочные карты на 50 евро. Первый посетитель, Дэниелс из Риги, встал в очередь уже в 16:30. На полученную подарочную карту он планирует купить различные товары повседневного спроса, включая супы и другие готовые блюда. Покупатели, стоявшие в очереди сразу после Дэниелса говорили, что планируют купить как повседневные товары для себя, так и корм и лакомства для своих четвероногих любимцев.
В новом магазине 10 касс самообслуживания и 4 обычные кассы. Площадь здания нового магазина составляет около 4735 кв. м из которых 1516 кв. м приходится на торговый зал.
Также в магазине введены тщательно продуманные решения - более обозримые зоны с товарами и улучшенные элементы навигации, которые помогут быстрее ориентироваться в магазине и находить необходимые продукты, обеспечивая более простое и приятное посещение для всех.
Новый магазин Lidl выделяется своим светлым кирпичным фасадом, обозначая яркий акцент в районе улиц Лачплеша и Сатеклес. Магазин расположен на 2-м этаже здания, на первом этаже находится парковка, а также несколько помещений для арендаторов, которые вскоре начнут свою работу.
Около магазина предусмотрено 116 парковочных мест для клиентов Lidl, шесть из которых предназначены для людей с ограниченной подвижностью. При строительстве нового магазина не забыли и об активных рижских велосипедистах; для их удобства установлены стойки из нержавеющей стали для безопасного хранения 84 велосипедов. Также в ближайшее время будет доступна одна зарядная станция с двумя портами, позволяющая одновременно заряжать два электромобиля - один с разъемом для быстрой зарядки DC, а другой - с разъемом AC. Станции будут работать в часы работы магазина, чтобы клиенты могли заряжать автомобиль прямо во время покупок.
В реконструкцию улицы Лачплеша вложено несколько сотен тысяч евро, что позволило значительно улучшить инфраструктуру улицы: полностью перестроено дорожное полотно и заменено покрытие, отремонтированы и приведены в порядок тротуары, построены новые велополосы по обеим сторонам улицы, что повысит безопасность движения и удобство для велосипедистов.
Дополнительно проведены масштабные работы по благоустройству территории: высажены деревья, выполнены работы по озеленению, в том числе посеяна трава, подготовлены клумбы, уложено галечное покрытие, укреплен газон, что улучшает как визуальный облик улицы, так и качество городской среды в целом.