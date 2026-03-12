Новый рекорд на открытии магазина Lidl на Лачплеша - первый клиент прождал в очереди 15 часов

Около магазина предусмотрено 116 парковочных мест для клиентов Lidl, шесть из которых предназначены для людей с ограниченной подвижностью. При строительстве нового магазина не забыли и об активных рижских велосипедистах; для их удобства установлены стойки из нержавеющей стали для безопасного хранения 84 велосипедов. Также в ближайшее время будет доступна одна зарядная станция с двумя портами, позволяющая одновременно заряжать два электромобиля - один с разъемом для быстрой зарядки DC, а другой - с разъемом AC. Станции будут работать в часы работы магазина, чтобы клиенты могли заряжать автомобиль прямо во время покупок.