"Для некоторых это может показаться непривычным": дочь Яниса Стрейча раскрыла последнюю волю отца

«Я понимаю, что для части людей это может показаться непривычным или трудным для принятия, особенно когда речь идет о столь любимом и значимом человеке. Но очень прошу принять, что и в своем последнем пути у него была своя воля. Это не история о том, кому что кажется правильным. Это история о уважении к человеку и его последнему выбору», — пишет дочь Стрейча.