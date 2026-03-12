"Для некоторых это может показаться непривычным": дочь Яниса Стрейча раскрыла последнюю волю отца
5 марта Латвию потрясла новость о том, что в возрасте 89 лет ушел из жизни выдающийся латвийский кинорежиссер, актер, писатель, художник, публицист и общественный деятель Янис Стрейч. Дочь режиссера Виктория Стрейча-Якстене в социальной сети Facebook раскрыла последнюю волю отца и порядок прощания.
«До сих пор мы, семья, молчали, потому что хотели прожить это время спокойно, в своем кругу и так, как хотел папа. Однако вижу, что за это время появились разные предположения, вопросы и даже недоразумения по поводу прощания, поэтому хочу сказать об этом сама», — пишет Виктория.
Она рассказала, что желание отца было очень ясным: чтобы никто не видел его умершим и чтобы прощание происходило с его прахом. Он сам спланировал, как все должно пройти, и оставил очень конкретные указания.
В Литве семья простилась с ним в узком семейном кругу, спокойно и соблюдая все старые католические традиции. Однако, как сообщалось ранее, для всех остальных прощание состоится 22 марта с 12:00 до 14:30 в Доме Латышского общества, и это будет прощание с урной.
«Я понимаю, что для части людей это может показаться непривычным или трудным для принятия, особенно когда речь идет о столь любимом и значимом человеке. Но очень прошу принять, что и в своем последнем пути у него была своя воля. Это не история о том, кому что кажется правильным. Это история о уважении к человеку и его последнему выбору», — пишет дочь Стрейча.
Виктория Стрейча благодарит всех за соболезнования, за слова, за молчание, за воспоминания и за любовь. По ее словам, отец готовил ее и маму к своему уходу, однако они не были готовы к такой огромной народной любви и сопереживанию. «Он был солнцем, которое не ослепляло, а согревало. Понесем его свет дальше», — добавляет она.
Янис Стрейч был одной из самых значимых личностей в латвийском кино и культурной жизни. Его творческая деятельность охватывала кино, литературу, живопись и общественную работу, оставив заметный след в культурном пространстве Латвии.
Янис Стрейч был награжден орденом Трех Звезд, являлся почетным членом Латвийской академии наук, был председателем Союза кинематографистов Латвии и председателем Рижского Латышского общества, пишет Lsm.lv.
Творческое наследие Яниса Стрейча включает более 20 художественных фильмов, для многих из которых он также был автором сценария. Среди самых известных — «Мой друг — человек несерьезный» (1975), «Театр» (1978), «Дитя человеческое» (1991), «Жернова судьбы» (1997) и «Наследство Рудольфа» (2010). К классике латвийского кино относится и фильм «Лимузин цвета белой ночи» (1981), который включен в культурный канон Латвии.
Янис Стрейч родился в волости Прейли, в доме «Anspoki». Он изучал режиссуру на театральном факультете Латвийской государственной консерватории, параллельно работал актером, писателем и художником. Стрейч является лауреатом многих международных кинофестивалей. Фильм «Дитя человеческое» получил главную награду на фестивале авторского кино в Сан-Ремо, а сам режиссер был также удостоен ватиканской премии «Beato Angelico per L’Europa».
Последние годы жизни режиссер провел в сельском доме в Литве вместе со своей женой Видой.