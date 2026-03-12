Латвия может вывести на рынок до 40 000 тонн нефтяных резервов на фоне роста цен на топливо

Валайнис сообщил, что, говоря о ситуации в Латвии, с учетом различий во взглядах между Министерством экономики и торговцами топливом, для того чтобы в условиях ценовых колебаний не допустить получения необоснованной прибыли, планируется предложить введение временного налога на сверхприбыль. Это позволило бы контролировать ситуацию на рынке, и в случае, если прибыль участников рынка существенно превысит ее обычный уровень, сверхприбыль в виде налогов будет направляться на благо общества с использованием фискальных инструментов.