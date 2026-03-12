Латвия может вывести на рынок до 40 000 тонн нефтяных резервов на фоне роста цен на топливо
На фоне резкого роста цен на топливо в Латвии власти допускают вывод на рынок части нефтяных резервов. Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что страна могла бы направить до 40 000 тонн резервов, однако подчеркнул: такой шаг даст лишь краткосрочный эффект, а решение должно приниматься с особой осторожностью.
Министр пояснил, что после заявления Международного энергетического агентства (IEA) о направлении нефтяных резервов на рынок в Латвии начата процедура по выяснению доступных на рынке объемов топлива. В настоящее время участникам рынка разослан опрос о физических резервах, хранящихся в Латвии, об имеющихся у торговцев объемах и о ситуации на топливном рынке, включая ценовую политику. После получения информации будет принято решение о дальнейших действиях в отношении использования резервов Латвии.
Он отметил, что сейчас доступность физических резервов топлива в Латвии остается стабильной, и существенных рисков поставок в данный момент нет. В то же время развитие глобальных рынков трудно прогнозировать, поэтому необходимо сохранять осторожный подход и оценивать различные возможные сценарии.
Виктор Валайнис подчеркнул, что при принятии решения о выводе резервов на рынок важно добиться максимально возможного влияния на рыночную ситуацию и цены на топливо, одновременно сохранив основную цель резервов — обеспечить доступность ресурсов в случае, если в Латвии возникнет реальный дефицит топлива.
Министр указал, что страны — участницы IEA совместно принимают решения об освобождении резервов, реагируя на возможный дефицит топлива на мировом рынке. Каждая страна в соответствии с объемом своих резервов принимает решение об их выводе на рынок, тем самым сигнализируя, что, несмотря на вызванный военными действиями дефицит топлива на рынке в размере 20%, этот дефицит по сути будет компенсирован.
Валайнис добавил, что странам Балтии в этом вопросе было бы полезно координировать действия и с Польшей, которая является одним из крупнейших оптовых поставщиков топлива в Латвию. По его словам, такой подход мог бы оказать более значительное положительное влияние на региональный рынок.
«Если эти резервы вывести на рынок, это даст краткосрочный результат. Долгосрочного эффекта это иметь не может. Со стороны Латвии речь идет о 40 000 тонн — этого хватит на 10–14 дней», — сказал министр.
Он отметил, что в данном случае это участие Латвии в общей попытке стабилизировать мировой рынок.
Одновременно Валайнис подчеркнул, что Латвии следует подходить к использованию резервов осторожно. По его словам, ситуация на нефтяном рынке в последние недели была очень нестабильной, поэтому для государства важно сохранить как можно больший объем физических резервов.
В то же время министр высказал и личное мнение, что не следует выводить на рынок те резервы, которые закуплены и находятся в собственности государства в Латвии, поскольку развитие ситуации в ближайшее время по-прежнему трудно прогнозировать. Поэтому в интересах государства и национальной экономики резервы, находящиеся в распоряжении государства, трогать не следует. Со стороны Латвии рассматривается возможность использования так называемых договоров-опционов, или «tickets».
Говоря о возможном влиянии на потребителей, министр отметил, что сейчас его трудно прогнозировать. Если резервы будут продаваться по рыночной цене, влияние на стоимость топлива может быть незначительным, тогда как более заметный эффект был бы возможен в случае применения государством дополнительных механизмов поддержки. По мнению Валайниса, одним из самых эффективных решений было бы снижение акцизного налога на топливо.
Валайнис сообщил, что, говоря о ситуации в Латвии, с учетом различий во взглядах между Министерством экономики и торговцами топливом, для того чтобы в условиях ценовых колебаний не допустить получения необоснованной прибыли, планируется предложить введение временного налога на сверхприбыль. Это позволило бы контролировать ситуацию на рынке, и в случае, если прибыль участников рынка существенно превысит ее обычный уровень, сверхприбыль в виде налогов будет направляться на благо общества с использованием фискальных инструментов.
Если участники рынка будут добросовестно конкурировать и не будут получать дополнительную прибыль из сложившейся ситуации, сверхприбыль не возникнет. В противном случае она будет четко видна в финансовых отчетах компаний, подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос о снижении акцизного налога на топливо, министр отметил, что правительство будет принимать решение с учетом динамики цен на топливо и влияния военных действий. Если это влияние окажется краткосрочным, снижать акциз не понадобится, а если прогнозы покажут, что военные действия затянутся, последуют портативные решения.
В то же время, отвечая на вопрос, смогли ли торговцы топливом объяснить «каждый добавленный цент» к ценам на топливо, Валайнис отметил, что такой уверенности у него нет. Валайнис также подчеркнул, что вопрос топливного рынка находится в повестке дня всех ответственных учреждений.
Как уже сообщало агентство LETA, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля этого года выросла примерно на 25%, тогда как цена бензина марки 95 увеличилась на 7–9%.