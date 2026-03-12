VID считает наши налоги по ночам? В здании Службы госдоходов в позднее время горит свет - жители обеспокоены
Жительница рижского района Чиекуркалнс обратилась в телепередачу «Bez Tabu» с тревожным наблюдением: в здании Службы государственных доходов свет иногда горит и после окончания рабочего дня. По ее мнению, это может выглядеть как не самое бережное отношение к деньгам налогоплательщиков. В самой службе, впрочем, объяснили, что никаких «ночных тайн» здесь нет.
«Почему в здании VID утром — еще до семи — и вечером после работы горит свет? Если там идет уборка, неужели столько людей одновременно моют полы на всех этажах?» — недоумевает жительница. По ее словам, такую картину она наблюдает регулярно и потому заподозрила нечто похожее на расточительство государственных средств.
Журналисты программы решили проверить ситуацию лично. Наблюдение показало: да, в некоторых окнах поздно вечером или ранним утром действительно горит свет. Но вовсе не во всем здании сразу — никаких сияющих «дворцов бюрократии» обнаружено не было.
Выяснилось, что рабочий график Службы государственных доходов не всегда совпадает с привычным «с девяти до пяти». Например, по понедельникам работа там заканчивается только в семь вечера, так что в начале недели кабинеты могут оставаться освещенными дольше.
В самой службе поблагодарили жителей за внимательность, но напомнили, что в здании находятся не только их офисы. Там работают и другие государственные учреждения, поэтому вопросы о свете, графиках и прочих хозяйственных деталях стоит адресовать управляющему здания — государственному предприятию Valsts nekustamajiem īpašumiem.
Там, в свою очередь, пояснили, что у разных организаций в здании — разный режим работы: кто-то начинает трудиться ранним утром, у кого-то действует сменный график. К тому же сейчас в помещениях идут строительные работы — здание адаптируют для Министерства экономики и его подведомственных учреждений, а также для размещения оперативного центра Государственной пожарно-спасательной службы.
И наконец, есть еще один нюанс: в здании действует автоматизированная система управления освещением. Это значит, что свет включается только в тех зонах, где действительно есть движение — будь то сотрудники, строители или уборщики, — а не во всем здании сразу.
Так что, похоже, никаких тайных «ночных смен» у налоговой службы нет. Просто иногда свет в окне — это всего лишь свет в окне.