VID считает наши налоги по ночам? В здании Службы госдоходов в позднее время горит свет - жители обеспокоены
Фото: LETA
Свет в здании налоговой не гаснет даже вечером — что там происходит?
В Латвии

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Жительница рижского района Чиекуркалнс обратилась в телепередачу «Bez Tabu» с тревожным наблюдением: в здании Службы государственных доходов свет иногда горит и после окончания рабочего дня. По ее мнению, это может выглядеть как не самое бережное отношение к деньгам налогоплательщиков. В самой службе, впрочем, объяснили, что никаких «ночных тайн» здесь нет.

«Почему в здании VID утром — еще до семи — и вечером после работы горит свет? Если там идет уборка, неужели столько людей одновременно моют полы на всех этажах?» — недоумевает жительница. По ее словам, такую картину она наблюдает регулярно и потому заподозрила нечто похожее на расточительство государственных средств.

Журналисты программы решили проверить ситуацию лично. Наблюдение показало: да, в некоторых окнах поздно вечером или ранним утром действительно горит свет. Но вовсе не во всем здании сразу — никаких сияющих «дворцов бюрократии» обнаружено не было.

Выяснилось, что рабочий график Службы государственных доходов не всегда совпадает с привычным «с девяти до пяти». Например, по понедельникам работа там заканчивается только в семь вечера, так что в начале недели кабинеты могут оставаться освещенными дольше.

В самой службе поблагодарили жителей за внимательность, но напомнили, что в здании находятся не только их офисы. Там работают и другие государственные учреждения, поэтому вопросы о свете, графиках и прочих хозяйственных деталях стоит адресовать управляющему здания — государственному предприятию Valsts nekustamajiem īpašumiem.

Там, в свою очередь, пояснили, что у разных организаций в здании — разный режим работы: кто-то начинает трудиться ранним утром, у кого-то действует сменный график. К тому же сейчас в помещениях идут строительные работы — здание адаптируют для Министерства экономики и его подведомственных учреждений, а также для размещения оперативного центра Государственной пожарно-спасательной службы.

И наконец, есть еще один нюанс: в здании действует автоматизированная система управления освещением. Это значит, что свет включается только в тех зонах, где действительно есть движение — будь то сотрудники, строители или уборщики, — а не во всем здании сразу.

Так что, похоже, никаких тайных «ночных смен» у налоговой службы нет. Просто иногда свет в окне — это всего лишь свет в окне.

Темы

Служба государственных доходовVIDЧиекуркалнсНалоги

