Латвия взяла в долг миллиард евро на экологию и равенство. Когда отдавать?

Созданная в 2021 году Рамочная программа устойчивых облигаций открыла путь к первому в истории Латвии размещению устойчивых облигаций на международных рынках капитала. Тогда, в декабре 2021 года, были выпущены шестилетние облигации на сумму 600 миллионов евро. В мае 2026 года программа была обновлена и предусматривает направление средств, полученных в рамках второго выпуска устойчивых облигаций, на финансирование расходов государственного бюджета, связанных с развитием экологически чистого транспорта, сохранением биологического разнообразия Латвии, сокращением загрязнения окружающей среды, социальной интеграцией и снижением неравенства, а также другими мероприятиями, направленными на достижение целей устойчивого развития.