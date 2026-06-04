Латвия взяла в долг миллиард евро на экологию и равенство. Когда отдавать?
Госкасса привлекла на международных рынках капитала 1 миллиард евро. Деньги пойдут на развитие экологически чистого транспорта, защиту природы и социальную интеграцию жителей. Срок погашения ценных бумаг составляет семь лет — отдавать заем Латвия будет в 2033 году.
Госкасса от имени Латвийской Республики эмитировала государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения семь лет. Привлечено финансирование в размере 1 миллиарда евро. Доходность облигаций составила 3,525%, а купонная ставка была зафиксирована на уровне 3,500%.
Облигации в поддержку устойчивого развития Латвии были выпущены уже во второй раз на основании Рамочной программы устойчивых облигаций.
Созданная в 2021 году Рамочная программа устойчивых облигаций открыла путь к первому в истории Латвии размещению устойчивых облигаций на международных рынках капитала. Тогда, в декабре 2021 года, были выпущены шестилетние облигации на сумму 600 миллионов евро. В мае 2026 года программа была обновлена и предусматривает направление средств, полученных в рамках второго выпуска устойчивых облигаций, на финансирование расходов государственного бюджета, связанных с развитием экологически чистого транспорта, сохранением биологического разнообразия Латвии, сокращением загрязнения окружающей среды, социальной интеграцией и снижением неравенства, а также другими мероприятиями, направленными на достижение целей устойчивого развития.
Международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch присвоило обновленной Рамочной программе устойчивых облигаций максимально возможную оценку за соответствие международным принципам и лучшим рыночным практикам.
Облигации приобрели более 70 инвесторов, главным образом управляющие активами из европейских стран. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил 2,4 миллиарда евро.
В Латвии в долг берет не только государство. Как ранее сообщал Otkrito.lv, в стране отмечен резкий рост объемов кредитования.