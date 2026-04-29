Латвийский банк отметил резкий рост объемов кредитования. Кто лезет в долги и зачем?
Банк SEB сообщает о том, что число новых сделок по финансированию предприятий увеличилось на 13 %, а общий объем выданных средств вырос на 20 % по сравнению с первым кварталом 2025 года. Увеличился также объем выданных частным лицам займов.
Как информирует банк, в сегменте малого и среднего бизнеса в первом квартале года выдано на 64 % больше нового финансирования, чем за тот же период прошлого года. Наряду с предприятиями сохраняется высокая активность и в кредитовании частных лиц.
Объем новых ипотечных кредитов на 19 % превышает показатель первого квартала прошлого года, тогда как объем потребительских кредитов оказался на 29 % больше, чем в первые три месяца прошлого года. «Потребительский кредит является самым популярным видом заимствования в регионах Латвии. Люди используют это финансирование для ремонта, приобретения недвижимости и техники, а также для повышения энергоэффективности», – комментируют в банке.
Кредитный портфель банка SEB, то есть общий объем выданных займов, за год увеличился на 5,5 % (по сравнению с концом марта прошлого года) и в настоящее время составляет 3,6 миллиарда евро. В свою очередь общий объем вкладов по сравнению с концом марта прошлого года вырос на 14 %, достигнув 5,5 миллиарда евро, чему существенно способствовал рост вкладов предприятий. Частные лица по-прежнему активно используют накопительные счета, где общий объем увеличился на 28 % по сравнению с концом марта 2025 года.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что крупнейший банк Латвии сообщил своим клиентам хорошие новости относительно их пенсионных накоплений.