Латвийский банк отметил резкий рост объемов кредитования. Кто лезет в долги и зачем?

Кредитный портфель банка SEB, то есть общий объем выданных займов, за год увеличился на 5,5 % (по сравнению с концом марта прошлого года) и в настоящее время составляет 3,6 миллиарда евро. В свою очередь общий объем вкладов по сравнению с концом марта прошлого года вырос на 14 %, достигнув 5,5 миллиарда евро, чему существенно способствовал рост вкладов предприятий. Частные лица по-прежнему активно используют накопительные счета, где общий объем увеличился на 28 % по сравнению с концом марта 2025 года.