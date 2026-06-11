В Иманте появятся LIDO, Apollo Kino и магазин top!: как изменится бывшая территория "Радиотехники"

В здании уже около шести лет работает Имантcкий рынок, который долгое время остается важным повседневным местом для жителей микрорайона. После открытия торгового центра Imanta 17 сентября 2025 года, когда было расширено предложение магазинов, услуг и отдыха, ежедневное число посетителей торгового центра выросло примерно на 50%.