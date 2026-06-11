В Иманте появятся LIDO, Apollo Kino и магазин top!: как изменится бывшая территория "Радиотехники"
В торговом центре Imanta на проспекте Курземес, 3 в июле этого года планируется начать следующий масштабный этап перестройки и развития. Он продолжит преобразование территории бывшего Рижского радиозавода Radiotehnika в место для покупок, услуг, питания и развлечений для жителей Иманты и ближайших микрорайонов.
Перестройка предусматривает развитие помещений площадью около 12 000 м²: бывшие производственные пространства будут адаптированы под новые функции. Общая площадь комплекса зданий в Иманте составляет около 100 000 м².
Одним из новшеств после перестройки станет просторный ресторан LIDO. Проект также предусматривает строительство второго и третьего этажей, где в конце 2027 года планируется открыть Apollo Kino.
Важным событием для торгового центра Imanta и развития всего микрорайона стало заключение договора с местной сетью продовольственных магазинов top!. С приходом top! в 2027 году также запланировано дальнейшее развитие и перестройка Имантcкого рынка.
В здании уже около шести лет работает Имантcкий рынок, который долгое время остается важным повседневным местом для жителей микрорайона. После открытия торгового центра Imanta 17 сентября 2025 года, когда было расширено предложение магазинов, услуг и отдыха, ежедневное число посетителей торгового центра выросло примерно на 50%.