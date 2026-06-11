Будет ли дождь на Лиго? Фенолог Вилис Букшс дал долгожданный прогноз
Большинство латвийцев каждый год задаются одним и тем же вопросом перед Лиго - испортит ли дождь праздник? Новые прогнозы Вилиса Букшса дают любителям летних гуляний весьма обнадеживающий ответ.
Наблюдатель природных и погодных явлений Вилис Букшс опубликовал свой взгляд на погодные условия нынешнего июня, и прогнозы на данный момент выглядят довольно обнадеживающими для тех, кто надеется на летнюю погоду в дни Лиго и Янова дня.
Букшс отмечает, что нынешний июнь в целом может оказаться теплее обычного, тогда как количество осадков ожидается близким к климатической норме. Это означает, что дождей в этом месяце будет достаточно, однако это вовсе не говорит о продолжительной серой и сырой погоде. По его наблюдениям, в середине июня, около дня Витуса (15 июня), погода станет более умеренной. Температура воздуха в основном будет держаться в пределах от +18 до +23 градусов. Солнечные периоды будут чередоваться с облачностью, возможны кратковременные осадки, местами грозы и более сильные порывы ветра.
Однако больше всего людей интересует погода именно в период летнего солнцестояния. По прогнозам Букшса, около 21 июня температура воздуха может повыситься до +25–27 градусов. Хотя в отдельных местах не исключены кратковременные грозы, в целом погода обещает быть по-настоящему летней.
И на Лиго прогнозы достаточно благоприятны. Температура воздуха во многих местах может достигать +23–25 градусов. Местами возможен небольшой и кратковременный дождь, однако на данный момент ничто не указывает на продолжительные или масштабные осадки по всей стране.
Особенно обнадеживающими являются новости о Яновой ночи. Как отмечает Букшс, она может пройти преимущественно без осадков при сохранении умеренного летнего ночного тепла. Это означает, что во многих местах удастся насладиться традиционными гуляниями, кострами и встречей рассвета без зонта.
После праздников лето, вероятнее всего, наберет обороты. В период от Янова дня до Петрова дня (29 июня) температура будет иметь тенденцию к повышению, и в последние дни июня столбик термометра местами может подняться даже до +30 или +33 градусов.
Букшс также напоминает о старинных народных приметах. В народе говорят: если в Янов день нет дождя, осень будет хорошей, а если в Янов день идет дождь, лето может быть богатым на грозы. В свою очередь, кукование кукушки после Янова дня предвещает долгое лето.
Хотя до праздников прогнозы еще могут измениться, сейчас послание наблюдателя природных примет выглядит обнадеживающим — вечер Лиго и Янова ночь могут быть теплыми, а дождь, если и пройдет, скорее всего будет кратковременным. Это означает, что шансы отметить самую короткую ночь года под открытым небом в этом году весьма велики.