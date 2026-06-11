Будет ли дождь на Лиго? Фенолог Вилис Букшс дал долгожданный прогноз

Букшс отмечает, что нынешний июнь в целом может оказаться теплее обычного, тогда как количество осадков ожидается близким к климатической норме. Это означает, что дождей в этом месяце будет достаточно, однако это вовсе не говорит о продолжительной серой и сырой погоде. По его наблюдениям, в середине июня, около дня Витуса (15 июня), погода станет более умеренной. Температура воздуха в основном будет держаться в пределах от +18 до +23 градусов. Солнечные периоды будут чередоваться с облачностью, возможны кратковременные осадки, местами грозы и более сильные порывы ветра.