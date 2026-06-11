Выжившему на Денали латвийскому альпинисту предстоят месяцы лечения, страховка на исходе. Объявлен сбор средств
Семья латвийского альпиниста Мартиньша Билзенса, пострадавшего в результате трагедии на горе Денали, в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv просит сограждан о помощи для покрытия расходов на лечение и другие нужды.
Как говорится в заявлении близких, в настоящее время Билзенс все еще находится в медицинском учреждении Анкориджа, в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное, но очень тяжелое.
«На данный момент первый критический этап преодолен, проведено несколько операций, чтобы врачи могли начать лечение травм, полученных при падении. Мартиньш шаг за шагом, медленно начинает путь к выздоровлению», — рассказывают члены семьи.
Для того чтобы Билзенс мог безопасно вернуться в Латвию и продолжить восстановление и реабилитацию, потребуется еще несколько месяцев. В то же время лимит страхового полиса будет исчерпан в ближайшие дни, поскольку стоимость лечения в американском госпитале может достигать многих десятков тысяч долларов в неделю.
В заявлении Ziedot.lv отмечается, что точный объем необходимой помощи будет зависеть от заключений врачей, хода лечения, страхового покрытия и плана реабилитации. Однако уже сейчас ясно, что этот путь будет долгим, сложным и финансово тяжелым. Поэтому семья просит поддержки у общества.
Ожидаемые расходы, на которые требуются пожертвования:
- Лечение в больнице США;
- Расходы на проезд и проживание родственников в США;
- Лечение и реабилитация в Латвии;
- Медикаменты и медицинские товары.
Как помочь:
Сделать пожертвование можно на портале Ziedot.lv по прямой ссылке ziedot.lv/martinam или в любом банке на счет Ziedot.lv с указанием цели: «Palīdzēsim Mārtiņam Bilzēnam». Реквизиты организации доступны на ее официальном сайте.
Хроника трагедии
Как сообщалось ранее, в конце мая в результате падения со крутого склона Денали — высочайшей вершины Северной Америки — погибли трое альпинистов из Латвии: Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. Еще один участник экспедиции — Мартиньш Билзенс — в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Анкориджа. Позже Латвийский союз альпинистов (LAA), ссылаясь на информацию консульского отдела посольства Латвии в США, сообщил, что угрозы для жизни пострадавшего нет, его состояние стабилизировалось.
Остальные участники экспедиции — Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш — были эвакуированы с горы спасателями. У двоих из них констатированы обморожения. По данным посольства Латвии в США, в ночь на 4 июня по латвийскому времени тела трех погибших альпинистов были спущены с горы Денали.
По информации Службы национальных парков США, несчастный случай произошел на участке подъема между верхним промежуточным лагерем (High Camp) и перевалом Денали (Denali Pass), начиная с точки, расположенной недалеко от перевала на высоте около 18 200 футов (5545 метров).
Окно в полярный круг: цели экспедиции
Ранее команда сообщала, что высокогорная экспедиция латвийских альпинистов была запланирована на период с 10 мая по 11 июня. Целью латвийцев было покорение высочайшей точки Североамериканского континента — горы Денали (6190 м).
Денали — ближайшая к полярному кругу вершина такой высоты. Спортсмены подчеркивали, что в этой экспедиции главным вызовом является не столько высота, сколько экстремальный холод. Прогнозировались морозы до -30 градусов, бури и более трех недель жизни в палатке на снегу, при этом каждому предстояло нести рюкзак весом 25 кг и на старте тянуть за собой сани аналогичного веса (25 кг).
Участники экспедиции Пуриньш, Маджулис и погибшая Инесе Пучека ранее уже принимали участие в двух крупных выездах под эгидой клубов LAA. В их активе были восхождения на пик Авиценны (7134 м), пик Озоди (7105 м) и пик Сомони (7495 м), а также первопрохождение на почти шеститысячную вершину в долине Минджар на Памире.
Остальные члены команды — погибшие Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс, а также Мартиньш Билзенс, Зеймулис и Свариньш — также обладали необходимым серьезным опытом высотных восхождений.
Вершина Денали находится всего в 390 километрах от полярного круга. Маршрут начинается на высоте 2200 метров на леднике Кахилтна, куда можно добраться только на самолетах, садящихся прямо на лед. Альпинисты рассказывали, что после снежных бурь все обитатели Базового лагеря принимают участие в утаптывании снега, чтобы самолеты могли безопасно взлетать и садиться. За время экспедиции команде необходимо было преодолеть перепад высот почти в 4000 метров, пройдя в общей сложности около 100 км — при этом практически все участки маршрута из-за челночной переноски снаряжения и запасов еды на 25 дней приходилось проходить по нескольку раз.