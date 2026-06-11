Выжившему на Денали латвийскому альпинисту предстоят месяцы лечения, страховка на исходе. Объявлен сбор средств

Для того чтобы Билзенс мог безопасно вернуться в Латвию и продолжить восстановление и реабилитацию, потребуется еще несколько месяцев. В то же время лимит страхового полиса будет исчерпан в ближайшие дни, поскольку стоимость лечения в американском госпитале может достигать многих десятков тысяч долларов в неделю.