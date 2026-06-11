Сразу в четырех районах Риги на месяц запретят парковку на ряде улиц - полный список
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Сразу в четырех районах Риги на месяц запретят парковку на ряде улиц - полный список

Отдел информации

Otkrito.lv

В связи с работами по уборке проезжей части с 15 июня по 15 июля на отдельных улицах микрорайонов Агенскалнс, Засулаукс, Зиепниеккалнс и Золитуде будет введен временный запрет на стоянку автотранспорта. Ограничения движения будут действовать по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Перед началом работ будут размещены информационные плакаты о введении дорожного знака «Остановка запрещена». В ходе выполнения работ возможны небольшие изменения — перенос сроков и корректировка границ отдельных участков улиц.

Работы Рижская дума обещает выполнить в максимально короткие сроки, чтобы причинить жителям как можно меньше неудобств.

Планируемые работы в июне

С 15 июня:

  • на четной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Маза Нометню до улицы Слокас;
  • на четной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема;
  • на четной стороне улицы Кулдигас на участке от улицы Слокас до улицы Вилипa;
  • на нечетной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Слокас до улицы Баложу;
  •  на четной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Баложу до улицы Алисес.

С 29 июня:

  • на нечетной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Бариню до улицы Слокас;
  • на нечетной стороне улицы Гарденес;
  • на нечетной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема, включая парковку;
  • на нечетной стороне улицы Кудрас.

Планируемые работы в июле

С 6 июля:

  • на нечетной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес;
  • на нечетной стороне улицы Баложу на участке от улицы Кристапа до улицы Мартыня;
  • на четной стороне улицы Баложу на участке от улицы Мартыня до улицы Агенскална.

С 13 июля:

  • на четной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес.

С 15 июля:

  • на нечетной стороне улицы Валентина на участке от улицы Дрейлиню до улицы Тапешу.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что Ригу ждут летние ремонты и пробки.
 

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