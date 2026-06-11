Оранжевый уровень опасности: жители Латвии получили экстренное сообщение о непогоде
Латвию накрывает день опасной погоды: синоптики предупреждают о вихрях, крупном граде и мощных грозах, которые уже сегодня могут обрушиться почти на всю страну.
Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 12 часов до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом. Местами возможен крупный град.
В 9 утра в людям, живущим в районах, которым может угрожать непогода, было разослано сообщение сотового вещания.
Как сообщает Европейский экспериментальный центр по прогнозированию штормов, одним из самых больших рисков во время грозы будут вихри. Самый высокий риск стихии прогнозируется на востоке Земгале, в Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток.
Четверг будет преимущественно облачным, на востоке страны небо временами прояснится. Под влиянием циклона немного усилится северо-восточный ветер, в Латгале он сменится на юго-восточный. К вечеру Латвию пересечет центр циклона, поэтому будет дуть ветер переменных направлений. На побережье Курземе ожидаются порывы северного ветра до 17 метров в секунду.
Температура воздуха во второй половине дня составит от +10...+14 градусов в Курземе до +22...+27 градусов в Латгале.
В Риге ожидается облачная и дождливая погода, возможна сильная гроза. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер, вечером - ветер переменных направлений. Максимальная температура воздуха в столице составит +18 градусов.
В столице во время грозы также существует риск града, бури и вихрей, однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от Риги.