Оранжевый уровень опасности: жители Латвии получили экстренное сообщение о непогоде

Как сообщает Европейский экспериментальный центр по прогнозированию штормов, одним из самых больших рисков во время грозы будут вихри. Самый высокий риск стихии прогнозируется на востоке Земгале, в Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток.