По мнению депутата, Латвия не бедная страна, но не всегда использует свои возможности
Благополучие страны — это не только зарплаты и пенсии. По мнению депутата Сейма Айвы Виксны, главный показатель успеха — когда люди хотят жить в своей стране, создавать семьи, бизнес и не думают об отъезде.
Когда речь заходит о благополучии государства, большинство людей в первую очередь думают о размере зарплат, пенсий и уровне доходов. Однако, по мнению депутата 14-го Сейма Айвы Виксны, такое понимание слишком узкое и не отражает всей картины развития страны.
«Мне кажется, многие считают, что благополучие — это более высокие пенсии, более высокие зарплаты и всё то, что традиционно с этим связывают. Но, на мой взгляд, задача состоит в том, чтобы строить страну, в которой нашим людям нравится жить, создавать предприятия или развивать уже существующие, создавать семьи, чтобы детей было больше двух».
«Это место, где я хочу жить, где я хочу развивать свой бизнес или карьеру и куда мы хотим возвращаться. Тогда это и есть благополучное государство».
При этом Виксна убеждена, что Латвию нельзя считать бедной страной. По ее словам, государство располагает значительными возможностями и ресурсами, однако далеко не всегда использует их максимально эффективно. «Латвия ведь не бедная страна. То, что мы иногда тратим деньги не совсем там, где нужно, — это уже другой вопрос».
Говоря о развитии страны после восстановления независимости, политик отметила, что латвийское общество зачастую недооценивает достигнутый прогресс. Виксна напомнила, что занимается предпринимательством с 1991 года и может лично сравнить ситуацию в разные периоды развития государства.
«Если оглянуться назад, то я могу сказать это как человек, который занимается бизнесом с 1991 года: сегодня мы не плохая страна, и нам очень многое удалось».
По мнению депутата, у Латвии есть важные преимущества, включая членство в Европейском союзе и других международных организациях. Однако ключевой вопрос заключается не в наличии возможностей, а в способности ими воспользоваться. «Вопрос не в том, есть ли у нас возможности. Мы часть Европы. Вопрос в том, сумели ли мы воспользоваться теми возможностями, которые нам были предоставлены».