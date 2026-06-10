По мнению депутата, Латвия не бедная страна, но не всегда использует свои возможности

По мнению депутата, у Латвии есть важные преимущества, включая членство в Европейском союзе и других международных организациях. Однако ключевой вопрос заключается не в наличии возможностей, а в способности ими воспользоваться. «Вопрос не в том, есть ли у нас возможности. Мы часть Европы. Вопрос в том, сумели ли мы воспользоваться теми возможностями, которые нам были предоставлены».