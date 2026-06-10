Жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о новом порядке учета воды. Что надо сделать?
Приближается срок, до которого собственники квартир в многоквартирных домах должны принять решение о внедрении единой системы учета воды. В Риге был реализован первый в Латвии успешный эксперимент с домом, оснащенным умными счетчиками воды. Разница в учете воды была практически полностью устранена.
Результат обрадовал
Как информирует компания Pilsētas mājas, потери воды на протяжении многих лет были болезненной проблемой для любого управляющего домами. В одних домах потери больше, в других меньше, но полностью устранить их с помощью старых технологий было практически невозможно. Поэтому собственникам квартир приходилось начислять так называемую “разницу в потреблении воды”. Если потери невелики, с ними еще можно мириться. Однако при значительных потерях это становится серьезным финансовым бременем для владельцев квартир. Кроме того, нормативные акты предусматривают, что если в жилом доме в течение трех месяцев подряд фиксируется разница в потреблении воды, превышающая 20%, управляющий совместно с собственниками квартир обязан принять меры по ее устранению.
Именно с такой проблемой столкнулась компания Pilsētas mājas, которая обслуживает дом на улице Лиелвардес, 107, насчитывающий 71 квартиру. В ходе эксперимента совместно с LMT полностью заменили во всех квартирах механические счетчики на водомеры нового поколения с дистанционным считыванием показаний, обеспечивающие гораздо более точный учет воды. Результат приятно удивил. Если в первом квартале 2025 года разница в учете воды в денежном выражении составляла 876,15 евро, то в первые четыре месяца этого года она практически исчезла.
Приближается срок
Нормативные акты предусматривают, что до 1 января 2027 года многоквартирные дома обязаны определить единый подход к учету потребления воды, приняв экономически обоснованное решение о дальнейшем порядке учета воды в своем доме.
Если в жилом доме в течение трех месяцев подряд фиксируется разница в потреблении воды, превышающая 20%, законодательство обязывает управляющего совместно с сообществом собственников квартир оценить возможные меры по сокращению этой разницы.
Единая система учета воды с установкой современных счетчиков во всем здании может обеспечить более точные показания и устранение потерь воды, а также своевременное выявление технических проблем и снижение рисков за счет предотвращения утечек и аварий.
Как ранее писал Otkrito.lv, счетчик воды может стать причиной лишних расходов: что проверить прямо сейчас?