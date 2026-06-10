Жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о новом порядке учета воды. Что надо сделать?

Как информирует компания Pilsētas mājas, потери воды на протяжении многих лет были болезненной проблемой для любого управляющего домами. В одних домах потери больше, в других меньше, но полностью устранить их с помощью старых технологий было практически невозможно. Поэтому собственникам квартир приходилось начислять так называемую “разницу в потреблении воды”. Если потери невелики, с ними еще можно мириться. Однако при значительных потерях это становится серьезным финансовым бременем для владельцев квартир. Кроме того, нормативные акты предусматривают, что если в жилом доме в течение трех месяцев подряд фиксируется разница в потреблении воды, превышающая 20%, управляющий совместно с собственниками квартир обязан принять меры по ее устранению.