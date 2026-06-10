Не стало легенды советского кино Людмилы Чурсиной - она снималась в фильме "Долгая дорога в дюнах"
10 июня 2026 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.
Последние годы актриса тяжело болела, почти не появлялась публично и вела закрытый образ жизни.
Людмила Алексеевна Чурсина появилась на свет в июле 1941 года. Кинодебют Чурсиной состоялся ещё в 1961 году, в фильме «Когда деревья были большими». Настоящая слава пришла позже — с ролями сильных, страстных, неоднозначных женщин, ставших визитной карточкой актрисы. «Золотой фонд» советского кино включает десятки фильмов с её участием: «Журавушка», «Олеся», «Донская повесть», «Угрюм-река», «Любовь Яровая». Она также снялась в небольшой роли в телефильме «Долгая дорога в дюнах».
За роль в картине «Журавушка» Чурсина получила Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — вместе с приглашением в Голливуд. От контракта она отказалась.
В новом веке её фильмография пополнилась сериалами «Интерны», «Маргоша», «Закрытая школа», «Орлова и Александров» и многими другими работами.