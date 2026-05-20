Счетчик воды может стать причиной лишних расходов: что проверить прямо сейчас
Счетчик воды в квартире — одна из тех вещей, о которых многие вспоминают только при передаче показаний. Но именно из-за него в счете могут появиться лишние суммы: из-за ошибки в показаниях, неисправности, поврежденной пломбы, неучтенной протечки или неправильной информации о якобы обязательной замене.
В Латвии правила по квартирным счетчикам воды изменились: с июня 2025 года их больше не нужно обязательно повторно верифицировать каждые четыре года, если счетчик работает корректно и не поврежден. Центр защиты прав потребителей отдельно предупреждал, что жителям могут предлагать ненужную замену или поверку счетчиков, создавая впечатление, что это обязательное требование. На самом деле это не так.
Тем не менее это не означает, что о счетчике можно забыть. В некоторых случаях именно он становится причиной перерасчетов, споров с управляющим и дополнительных расходов.
Первое, что стоит проверить дома, — правильно ли вы передаете показания. Ошибка в одной цифре может привести к завышенному начислению или, наоборот, к накоплению разницы, которая потом всплывет в счете. Лучше каждый месяц фотографировать счетчик в день передачи показаний: так у вас будет доказательство, если возникнут вопросы.
Второй важный момент — состояние самого счетчика и пломбы. Если пломба повреждена, сорвана или выглядит подозрительно, это может стать проблемой для владельца квартиры. То же самое касается случаев, когда счетчик установлен с нарушениями, к нему был самовольный доступ или управляющему не позволили провести проверку после письменного уведомления. В таких ситуациях расходы могут рассчитываться не так, как обычно, а часть водной разницы может лечь на конкретного собственника.
Отдельно нужно следить за протечками. Иногда лишние кубометры появляются не из-за счетчика, а из-за незаметной утечки: подтекающего бачка унитаза, старого смесителя, капающего крана или неисправного бойлера. Самый простой способ проверки — вечером перекрыть все краны и посмотреть, меняются ли показания счетчика, когда водой никто не пользуется. Если цифры продолжают двигаться, где-то может быть утечка.
Еще одна причина лишних расходов — так называемая разница потребления воды в доме. Она возникает, когда общий счетчик дома показывает один объем, а сумма квартирных счетчиков — другой. Такая разница может появляться из-за протечек в общих сетях, неточных или старых счетчиков, несвоевременной передачи показаний, ошибок при считывании данных или незаконного потребления воды. Если разница в доме долго остается высокой, жильцам стоит требовать от управляющего объяснений и проверки причин.
Важно понимать и новое правило о сроках. Обычная обязательная повторная верификация квартирных счетчиков отменена, но если дом переходит на единую систему учета воды, счетчики должны использоваться в пределах срока, указанного производителем. Если такой срок не указан, максимальный срок использования составляет 10 лет с момента установки. До 1 января 2027 года собственники квартир должны принять решение, какую систему учета воды использовать дальше — переходить на единую или оставаться при существующей.