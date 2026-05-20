"К этому нужно относиться с холодной головой": Ринкевич и Силиня прокомментировали события последних дней
На фоне новых предупреждений о возможной угрозе в воздушном пространстве власти признают: прежние алгоритмы оповещения жителей уже не всегда работают так, как нужно. Эдгар Ринкевич заявил, что Россия пытается запугать Латвию ложными утверждениями, а государству теперь предстоит найти баланс между безопасностью и нормальной повседневной жизнью.
Президент обсудил с уходящей в отставку премьером Эвикой Силиней, какие указания премьер-министр дала ответственным институциям, чтобы систему предупреждения можно было соотнести с конкретными задачами и чтобы такие ситуации как можно меньше мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и образовательным учреждениям, одновременно сохраняя безопасность жителей.
«Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного действия, мы ищем правильные модели», — признал Ринкевич, подчеркнув, что все ответственные учреждения очень активно работают над тем, чтобы их найти.
Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности.
Ринкевич признал, что сейчас Россия снова пытается запугать Латвию заявлениями о том, будто Латвия позволила использовать свое воздушное пространство для украинских авиаударов по России. Это неправда, подчеркнул президент. По его словам, Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и сомнения не только у жителей Латвии, но и у союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине.
Латвия обсудила этот вопрос с союзниками, и НАТО едино, подчеркнул президент. Он отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, при этом не исключив, что такие попытки будут продолжаться и дальше.
«К этому нужно относиться с холодной головой», — сказал Ринкевич.
Президент призвал доверять службам и правительству, а также прислушиваться к советам Национальных вооруженных сил.
Ринкевич признал, что хорошо понимает тревогу жителей и то, что в какой-то момент у них может появиться желание отключить уже почти регулярные сообщения сотового вещания. Поэтому ответственным структурам необходимо оценить алгоритмы, по которым такие сообщения рассылаются.
«Не всегда все это срабатывало хорошо», — сказал президент.
Силиня, в свою очередь, подчеркнула, что в интересах общества — найти быстрые решения, как жить в повседневности в нынешних условиях.
«Нужно всем быть с открытыми глазами и ушами и понимать, что Латвия никогда не разрешала использовать ни свою территорию, ни свое воздушное пространство Украине», — сказала Силиня.
Говоря о сообщениях сотового вещания, она отметила, что Центр кризисного управления и Национальные вооруженные силы намерены пересмотреть алгоритмы их рассылки. По ее словам, это не лучший вариант, если жители, получая такие сообщения слишком часто, начинают их отключать.
Силиня планирует обсудить с Национальными вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Латвийским союзом самоуправлений, а также Министерством умного управления и регионального развития, как государство еще может помочь самоуправлениям, чтобы те могли поддерживать жителей в таких ситуациях.
«Мы сейчас создаем новую систему, в которой все сотрудничаем — и оцениваем, как реагируют жители, и смотрим алгоритмы со стороны государства», — сказала Силиня.
По ее словам, необходимо определить степени риска, по которым можно было бы понимать, как следует реагировать, и соответствующим образом адаптировать дальнейшие действия.
Премьер-министр пообещала, что в ближайшее время у общества будет больше ясности по этим вопросам, а такие сообщения должны стать не привычкой, которая притупляет внимание, а привычкой, которая обучает.
Силиня отметила, что Министерство образования и науки уже ранее разработало рекомендации и направило их самоуправлениям: что делать в подобных ситуациях, в том числе во время экзаменов. Самоуправления должны были передать эту информацию школам.