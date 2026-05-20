"К этому нужно относиться с холодной головой": Ринкевич и Силиня прокомментировали события последних дней

Ринкевич признал, что сейчас Россия снова пытается запугать Латвию заявлениями о том, будто Латвия позволила использовать свое воздушное пространство для украинских авиаударов по России. Это неправда, подчеркнул президент. По его словам, Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и сомнения не только у жителей Латвии, но и у союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине.