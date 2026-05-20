Богатых осталось мало: все больше жителей Латвии пытаются экономить практически на всех покупках
На фоне сохраняющейся неопределенности в экономике, внутренней политике и геополитике в поведении латвийских потребителей все больше доминирует стратегия экономии: 48% опрошенных чаще ищут акции и скидки, а 32% признались, что уже начали покупать более дешевые товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей, проведенного маркетинговым агентством Frank.
Отвечая на вопрос о том, как за последний год изменились их покупательские привычки, почти половина жителей Латвии — 48% — указали, что стали чаще искать скидки и акции. Еще 32% сообщили, что выбирают более дешевые продукты, а 28% — что сравнивают цены перед покупкой. Лишь 6% заявили, что по-прежнему выбирают более дорогие и качественные товары.
В ходе опроса жителей также спросили, насколько важна цена при выборе товаров и услуг. 65% респондентов отметили, что цена для них очень важна или даже является решающим фактором, а 14% признались, что чаще всего выбирают самый дешевый вариант. Только 2% жителей заявили, что цена для них совсем не важна.
Наиболее заметно покупательские привычки изменились у людей в возрасте от 30 до 39 лет. В этой группе 48% сообщили, что чаще выбирают более дешевые товары, 56% ищут скидки и акции, и лишь 21% отметили, что их привычки существенно не изменились.
"Жители стараются экономить, поскольку сложно прогнозировать, как внутренние политические и геополитические события в мире повлияют на экономику Латвии и на каждого человека в отдельности", - указывает агентство Frank.