Богатых осталось мало: все больше жителей Латвии пытаются экономить практически на всех покупках

Отвечая на вопрос о том, как за последний год изменились их покупательские привычки, почти половина жителей Латвии — 48% — указали, что стали чаще искать скидки и акции. Еще 32% сообщили, что выбирают более дешевые продукты, а 28% — что сравнивают цены перед покупкой. Лишь 6% заявили, что по-прежнему выбирают более дорогие и качественные товары.