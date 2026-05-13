Латвийское Минэкономики предупредило, что рост цен из-за кризиса на Ближнем Востоке быстро не закончится
Как сообщает Министерство экономики, в апреле динамику цен в Латвии главным образом определяли характерный для сезона рост цен на одежду и обувь, а также все еще высокие цены на топливо, тогда как общий рост цен частично ограничивали снижение стоимости услуг и небольшое падение цен на продукты питания.
Дешевая еда стала дороже
Как указывает Минэкономики, для апреля традиционно характерен умеренный рост потребительских цен, который в основном определяется сезонным подорожанием одежды и обуви. В этом году наибольшее влияние также оказала именно эта группа товаров, однако, в отличие от предыдущих лет, существенное влияние сохранили и цены на топливо, которые после резкого роста в марте оставались на высоком уровне. Во многом это было обусловлено стремительным ростом мировых цен на нефть из-за геополитической напряженности. Одновременно цены на услуги в целом снизились, поскольку рост стоимости услуг размещения более чем компенсировало снижение цен на комплексные туристические услуги и пассажирские авиаперевозки. Общий рост цен продолжала ограничивать и умеренная динамика цен на продукты питания — уровень цен на продукты и безалкогольные напитки в апреле снизился, и это был самый низкий апрельский показатель с 2018 года.
Цены на товары, включенные в корзину дешевых товаров, в месячном разрезе в целом немного выросли, что главным образом определялось подорожанием овощей, сыра и свинины. В то же время по сравнению с маем 2025 года они все еще были ниже на 0,5%. В целом динамика цен на продукты питания показывает, что инициатива меморандума по-прежнему помогает снижать давление продовольственной инфляции.
Неприятности еще впереди
"Одновременно следует отметить, - продолжает Минэкономики, - что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в апреле сохраняла высокую неопределенность на мировых рынках энергоресурсов. Хотя в течение месяца цены на нефть Brent стали более волатильными и периодически снижались, они оставались существенно выше уровня начала года".
"Учитывая, что влияние цен на энергоресурсы на экономику обычно проявляется постепенно, в ближайшие месяцы все еще возможен дальнейший перенос расходов на другие группы товаров и услуг", - отмечает министерство, намекая на дальнейший рост цен из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Что подорожало больше всего
В секторе товаров наибольшее влияние на рост цен в апреле оказало подорожание одежды и обуви. Цены в этой группе выросли на 7,5%, увеличив общий уровень потребительских цен на 0,4 процентного пункта. В апреле, как и в другие годы, после окончания зимних распродаж в торговлю активно поступили новые коллекции весенне-летнего сезона. Одновременно в этом году рост цен на одежду и обувь был более умеренным, чем в предыдущие два года.
"Существенное влияние на рост цен сохраняли и цены на топливо, которые в апреле увеличились на 8,7%, повысив общий уровень потребительских цен на 0,4 процентного пункта. Рост цен на дизельное топливо и бензин был схожим, однако большее влияние оказало именно подорожание дизельного топлива", - заключает Минфин.
