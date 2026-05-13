Латвийское Минэкономики предупредило, что рост цен из-за кризиса на Ближнем Востоке быстро не закончится

Как указывает Минэкономики, для апреля традиционно характерен умеренный рост потребительских цен, который в основном определяется сезонным подорожанием одежды и обуви. В этом году наибольшее влияние также оказала именно эта группа товаров, однако, в отличие от предыдущих лет, существенное влияние сохранили и цены на топливо, которые после резкого роста в марте оставались на высоком уровне. Во многом это было обусловлено стремительным ростом мировых цен на нефть из-за геополитической напряженности. Одновременно цены на услуги в целом снизились, поскольку рост стоимости услуг размещения более чем компенсировало снижение цен на комплексные туристические услуги и пассажирские авиаперевозки. Общий рост цен продолжала ограничивать и умеренная динамика цен на продукты питания — уровень цен на продукты и безалкогольные напитки в апреле снизился, и это был самый низкий апрельский показатель с 2018 года.