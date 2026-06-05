Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
Телец
Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
Близнецы
Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что, случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно.
Рак
Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное - вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным.
Лев
Семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их.
Дева
Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением.
Весы
Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему, ограничьтесь простым наблюдением.
Скорпион
Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, - вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант.
Стрелец
У вас богатое воображение, воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена/муж/бабушка/теща/и т.д., придумайте что-нибудь более безобидное.
Козерог
Вы возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
Водолей
Сегодня вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участия лично. Ваше дело - отдавать распоряжения.
Рыбы
Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.