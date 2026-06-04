Украина полностью возобновила поставки российской нефти друзьям РФ в Евросоюзе

Прокачку по "Дружбе" остановили в конце января из-за повреждения, которое, как утверждал Киев, было нанесено российским авиаударом. Словакия и Венгрия, которых считают союзниками РФ, обвиняли Украину в том, что она намеренно затягивала ремонт трубопровода.