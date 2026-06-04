Украина полностью возобновила поставки российской нефти друзьям РФ в Евросоюзе
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" в мае восстановился до нормального уровня - 165 тыс. баррелей в сутки.
Словакия и Венгрия начали получать нефть по трубопроводу 23 апреля после нескольких месяцев остановки. Май стал первым полным месяцем поставок нефти по этому маршруту после его возобновления.
По словам источников, в апреле Венгрия и Словакия получили лишь 55 тыс. баррелей в сутки, поскольку маршрут работал всего одну неделю.
Хотя прокачка по трубопроводу теперь не ограничена, майские поставки были ниже уровня 200–235 тыс. баррелей в сутки, который фиксировался до остановки, поскольку страны начали диверсифицировать импорт.
Прокачку по "Дружбе" остановили в конце января из-за повреждения, которое, как утверждал Киев, было нанесено российским авиаударом. Словакия и Венгрия, которых считают союзниками РФ, обвиняли Украину в том, что она намеренно затягивала ремонт трубопровода.