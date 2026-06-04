Премьер поручил Домбраве ограничить число иностранных студентов и трудовых мигрантов

Премьер отметил, что до сих пор в Латвии фактически не была разработана полноценная иммиграционная политика. «Определив потребности и приоритеты государства, мы сможем принимать прагматичные решения, выгодные именно для экономики Латвии. Нам не нужно заниматься популизмом — необходимо действовать прагматично и дальновидно, учитывая потребности государства», — заявил Кулбергс.