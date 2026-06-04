Премьер поручил Домбраве ограничить число иностранных студентов и трудовых мигрантов
Сколько иностранных работников, студентов и обладателей видов на жительство действительно нужно Латвии? Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министру внутренних дел Янису Домбраве начать разработку комплексных основ миграционной политики и до 1 июля представить информацию о проделанной работе.
Над подготовкой документа Министерство внутренних дел будет работать совместно с Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки, Министерством экономики и Министерством благосостояния.
Одной из приоритетных задач правительства Кулбергса является ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство иностранным гражданам.
Премьер отметил, что до сих пор в Латвии фактически не была разработана полноценная иммиграционная политика. «Определив потребности и приоритеты государства, мы сможем принимать прагматичные решения, выгодные именно для экономики Латвии. Нам не нужно заниматься популизмом — необходимо действовать прагматично и дальновидно, учитывая потребности государства», — заявил Кулбергс.
С учетом будущих основ миграционной политики и возможностей государственных учреждений планируется определить допустимое количество граждан третьих стран, которые могут находиться в Латвии.
Отдельное внимание предполагается уделить иностранным студентам. По словам премьера, в документе необходимо определить, какое количество студентов смогут принимать государственные и частные высшие учебные заведения страны.
Кулбергс подчеркнул, что миграционная политика должна учитывать несколько различных направлений, для каждого из которых могут потребоваться отдельные решения. Речь идет о привлечении рабочей силы, иностранных студентах, бизнес-иммиграции, бывших гражданах СССР, а также гражданах России и Беларуси, имеющих срочные или постоянные виды на жительство.
«Поэтому я ожидаю от ответственных министерств конструктивной командной работы, чтобы эти вопросы были решены комплексно», — отметил глава правительства.
Также планируется усилить контроль за уже выданными видами на жительство и соблюдением условий пребывания иностранцев в стране. Кроме того, предполагается ввести ограничения для недобросовестных приглашающих лиц и организаций, которые оформляют приглашения иностранным гражданам для въезда в Латвию.