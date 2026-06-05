В Пурвциемсе пенсионера сбила машина - он отряхнулся и снова пошел в неположенном месте

Водитель BMW Яна рассказала, что не ожидала, что мужчина решит пересечь дорогу именно в этом месте. «Хорошо, что я ехала очень медленно, выполняя поворот. В этот момент он начал свой маневр. Скорость была небольшой, поэтому резко тормозить не пришлось. Машина не пострадала. У меня нет к нему претензий. Автомобиль — это мелочь. Человек в почтенном возрасте мог получить куда более серьезные травмы», — сказала женщина.