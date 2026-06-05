В Пурвциемсе пенсионера сбила машина - он отряхнулся и снова пошел в неположенном месте
В Риге на улице Дзелзавас возле выезда из двора многоквартирного дома произошел инцидент с участием легкового автомобиля BMW и пожилого пешехода. Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, в результате чего оказался на капоте машины, сообщает "Degpunktā".
На место прибыли полиция и медики. К счастью, серьезных травм пенсионер не получил. Очевидец Александр рассказал, что водитель автомобиля перед выездом со двора действовала осторожно. «Она остановилась, убедилась, что никого нет, и медленно начала движение. И тут дедушка оказался на капоте. Видите, на машине ничего нет, только пыль стерлась. У него лишь рубашка и жилетка испачкались», — рассказал мужчина.
По словам свидетелей, после столкновения пенсионер удивил всех своим поведением. Он быстро поднялся, отряхнул одежду и заявил, что собирается продолжить путь.
«Он говорил: “Я пойду дальше, со мной ничего не случилось”. Но в таком возрасте так рисковать нельзя. Мало ли что может случиться позже», — отметил Александр.
Водитель BMW Яна рассказала, что не ожидала, что мужчина решит пересечь дорогу именно в этом месте. «Хорошо, что я ехала очень медленно, выполняя поворот. В этот момент он начал свой маневр. Скорость была небольшой, поэтому резко тормозить не пришлось. Машина не пострадала. У меня нет к нему претензий. Автомобиль — это мелочь. Человек в почтенном возрасте мог получить куда более серьезные травмы», — сказала женщина.
После осмотра в машине скорой помощи пенсионера отпустили. Однако почти сразу он вновь направился через дорогу в том же месте, где несколькими минутами ранее произошло столкновение.
Свидетели остановили мужчину и предложили проводить его до пешеходного перехода. Сначала пенсионер недовольно отреагировал на замечание, но затем все же согласился пройти по тротуару к переходу.
Объясняя свои действия, мужчина заявил, что всегда ходит этим маршрутом. «Я никогда не пользуюсь переходом. Я иду здесь, потому что живу напротив. Я видел машину, это она меня не увидела. Не я в нее врезался, а она врезалась в меня», — сказал пенсионер.
Поскольку версии участников происшествия расходятся, в полиции начат административный процесс. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.