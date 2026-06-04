"Это символ 11 лет упорства": бразильский блогер получил паспорт гражданина Латвии

Он поблагодарил всех людей, которые поддерживали его на протяжении этих лет, и призвал не отказываться от своих целей даже тогда, когда путь кажется сложным. «Никогда не сдавайтесь. Мечты сбываются у тех, кто продолжает двигаться вперед. Это только начало», — подчеркнул он.