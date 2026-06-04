"Это символ 11 лет упорства": бразильский блогер получил паспорт гражданина Латвии
Одиннадцать лет жизни в Латвии, годы ожидания и вера в свою цель. Вчера уроженец Бразилии Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер получил латвийский паспорт и назвал этот день особенным в своей жизни.
Cоздателя цифрового контента Фелипе Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер сообщил, что получил паспорт гражданина Латвии. Радостной новостью он поделился в социальных сетях, отметив, что этот момент стал результатом многолетнего пути и упорной работы.
«Сегодня я держу в руках больше, чем просто паспорт гражданина Латвии. Это символ 11 лет настойчивости, веры и тяжелого труда», — написал Фелипе.
Он поблагодарил всех людей, которые поддерживали его на протяжении этих лет, и призвал не отказываться от своих целей даже тогда, когда путь кажется сложным. «Никогда не сдавайтесь. Мечты сбываются у тех, кто продолжает двигаться вперед. Это только начало», — подчеркнул он.
Фелипе также выразил благодарность за пережитый опыт и обратился с теплыми словами к своей новой родине.
«Спасибо Богу за все, что я пережил на этом пути. Да благословит Бог Латвию», — написал он.
Напомним, что в мае этого года Сейм Латвии принял решение предоставить Фелипе латвийское гражданство за особые заслуги перед государством. Согласно информации парламента, он проживает в Латвии с 2015 года, ежедневно использует латышский язык, ощущает себя частью латвийского общества и намерен и дальше способствовать развитию культуры, спорта и общественной жизни страны.
Бразилец Фелипе Сантус-Ксавьер получил латвийское гражданство
Сейм принял решение принять в гражданство Латвии создателя цифрового контента бразильского происхождения Фелипе Габриэля Сантуса-Ксавьера.
Поддержку ему оказали спортивные федерации, общественные организации, а также представители спортивной и культурной сфер. Они отмечали вклад Фелипе в популяризацию латвийского спорта и укрепление международного имиджа Латвии.
Получение паспорта стало завершающим этапом длительного процесса и, как признается сам Фелипе, началом нового этапа его жизни уже в статусе гражданина Латвии.