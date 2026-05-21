ФОТО: не смог сдержать слез! Бразилец Фелипе Сантус-Ксавьер стал гражданином Латвии по особому решению Сейма

Бразилец Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер получил латвийское гражданство
Сейм принял решение принять в гражданство Латвии создателя цифрового контента бразильского происхождения Фелипе Габриэля Сантуса-Ксавьера.
Сантус-Ксавьер живет в Латвии с 2015 года. Изначально он приехал в страну как спортсмен, а позже занялся учебой и профессиональной деятельностью. За годы жизни в Латвии он интегрировался в общество, выучил латышский язык и включился в культурную, спортивную и общественную жизнь, говорится в аннотации к законопроекту.
Сантус-Ксавьер обратился в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества с просьбой оценить возможность предоставления ему латвийского гражданства. Он указал, что считает Латвию своим домом и страной, с которой связывает свое будущее. Он также подчеркнул, что в повседневной жизни использует латышский язык, ощущает принадлежность к латвийскому обществу и хочет продолжать способствовать развитию культуры, спорта и общественной жизни Латвии.
Как отмечается в аннотации, Сантус-Ксавьер указал, что на протяжении длительного времени участвовал в молодежных спортивных активностях, общественных проектах и благотворительных инициативах, а также своей деятельностью и публичной узнаваемостью способствовал популяризации образа Латвии на международном уровне. В заявлении также подчеркивалось его сотрудничество с латвийскими спортивными организациями, медиапроектами и общественными инициативами.
В аннотации к законопроекту говорится, что предоставление Сантусу-Ксавьеру гражданства поддержали несколько спортивных федераций, общественные организации, а также представители спорта и культуры. Они указали на его вклад в популяризацию латвийского спорта, работу с молодежью, участие в благотворительных проектах и продвижение образа Латвии за рубежом.
Управление по делам гражданства и миграции ранее отмечало, что в порядке натурализации Сантус-Ксавьер мог бы получить гражданство Латвии не раньше 2035 года, поскольку, согласно требованиям Иммиграционного закона, постоянный вид на жительство он смог бы запросить с 11 июля 2030 года.
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества установила, что претендент на гражданство длительное время живет в Латвии, интегрировался в латвийское общество, владеет латышским языком, активно участвует в молодежных спортивных мероприятиях, общественных проектах и благотворительных инициативах, а также своей деятельностью вносит вклад в общественную и культурную жизнь Латвии и популяризацию страны в мире.
На основании этих обстоятельств комиссия подготовила законопроект о признании Сантуса-Ксавьера гражданином Латвии. На заседании при оглашении решения Фелипе Габриэль Сантус-Ксавьер не смог сдержать слез.
Председатель комиссии Гунарс Кутрис ранее сообщил агентству LETA, что среди рекомендателей для предоставления гражданства было не менее десяти лиц, в том числе юридические лица, а также самый известный на данный момент латвийский баскетболист Кристапс Порзингис.