Воздушная угроза в Латвии завершилась, но судьба дрона пока неизвестна
Воздушная угроза на востоке Латвии завершилась, однако главный вопрос пока остается без ответа: что произошло с дроном, который утром залетел в страну со стороны Беларуси. Его видели над Краславским краем, но более подробной информации о дальнейшей судьбе беспилотника пока нет.
Сегодня утром из Беларуси залетел иностранный дрон. В связи с этим в четверг утром предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству было объявлено в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе. Дрон также видели над территорией Краславского края.
Как обычно в таких случаях, были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Национальные вооруженные силы (НВС) совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу, заявляют в армии. Ранее НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
В случае воздушной угрозы автоматическая эвакуация жителей, посетителей или школьников из общественных зданий не требуется, ранее сообщили агентству LETA в Центре кризисного управления.
В такой ситуации главное — не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. Также нужно соблюдать принцип двух стен — находиться там, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Кроме того, следует закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и наружных стен, а также следовать указаниям ответственных служб, указали в Центре кризисного управления.
«Действия в случае воздушной угрозы отличаются от действий при тревоге об эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если только об этом отдельно не сообщили ответственные службы или если в самом здании не возникла прямая угроза — например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых находиться в здании больше небезопасно», — подчеркнули в центре.
Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг и в случае воздушной угрозы продолжают работу, соблюдая меры предосторожности и адаптируя действия к конкретной ситуации, подчеркивает Центр кризисного управления.
Одновременно сейчас разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут обновляться при изменении рисков или появлении дополнительной информации.
В среду и вторник жители нескольких краев Латвии в Латгале и Видземе также получали сообщения системы сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. В отдельных местах Латгале во вторник такие предупреждения приходили даже дважды — около полудня и ближе к вечеру. Ни в одном из этих случаев дрон в Латвии зафиксирован не был.
В обществе и среди должностных лиц возникла дискуссия о том, нужно ли и как именно совершенствовать алгоритмы действий при таких регулярных предупреждениях, поскольку они существенно останавливают общественную и экономическую жизнь в краях.
Тем временем во вторник истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил дрон над Эстонией.
Похожие сообщения системы сотового вещания жители Латгале получали и ранее в последние месяцы. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в таких инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силини («Новое Единство»). Сейчас идут переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает Кабинет министров под руководством Силини.