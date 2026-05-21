Сигулда открывает летний сезон: город на целый день превратится в большую праздничную площадку
Праздник Сигулды 2026 в этом году пройдет в субботу, 23 мая, и ознаменует начало летнего сезона разнообразной культурной, развлекательной и спортивной программой.
Праздничный день в Сигулде начнется с традиционного утреннего пробуждения: в 10:00 улицы города и дворы домов наполнятся праздничным настроением. Уже с 9:00 на рыночной площади Сигулды посетителей будет ждать праздничная ярмарка, где соберутся местные торговцы и ремесленники, а гостей порадуют выступления коллективов любительского искусства края. Мастер-класс по грилю проведет шеф-повар Элмарс Таннис.
В течение дня обширная программа будет доступна в разных местах города. У Сигулдской школы искусств Baltais flīģelis пройдет пленэр "Теодору Залькалну — 150", посвященный юбилею выдающегося скульптора. Он даст возможность всем желающим почувствовать себя художниками и включиться в творческий процесс вместе с педагогами Сигулдской школы искусств. В свою очередь Майский парк с 11:00 станет местом встречи для семей с детьми, предлагая разнообразные активности и творческие занятия.
У культурного центра Siguldas devons состоятся ярмарка и парад торговой марки Radīts Siguldā, а также концерт коллективов любительского искусства края, который подчеркнет достижения местных предпринимателей и художников. Тем временем спортивный азарт и динамичную атмосферу обеспечат активности Ghetto Games: они пройдут на стоянке у Нового замка и в Сигулдских замковых руинах, приглашая молодежь и любителей активного отдыха принять участие и попробовать свои силы в разных дисциплинах.
Активности для молодого поколения предложит и центр молодежных инициатив Mērķis. В творческих мастерских под руководством молодежи можно будет изготовить брелоки, движущиеся игрушки и домики для опылителей.
На площади Сигулдского железнодорожного вокзала с 11:00 до 16:00 пройдет смотр служб безопасности и спасения. Желающие смогут познакомиться с работой Национальных вооруженных сил, Государственной полиции, Муниципальной полиции Сигулдского края, Службы неотложной медицинской помощи, добровольных пожарных и других партнеров, рассмотреть спецтранспорт вблизи и принять участие в активностях для детей и взрослых.
Праздник предложит широкую программу и для любителей мототранспорта. У мотоклуба RC Frendi на улице Швейцес, 25 можно будет осмотреть экспозицию мотоциклов. Клуб подготовит различные аттракционы и игры, где посетители смогут проверить свои навыки. А на стоянке у памятника Кришьянису Баронсу в 12:00 пройдет парад мотоциклов Harley-Davidson.
Вечернюю часть, как обычно, откроет традиционное праздничное шествие в 19:00. Оно пройдет от площади Сигулдского железнодорожного вокзала до Праздничной площади, объединив учреждения края, предприятия и общественные организации в общем праздничном движении.
В завершение дня на Праздничной площади Сигулды посетителей ждет концертная программа и бал. Выступят Emilija, Kautkaili, bet bet и Citi Zēni, а за музыкальное настроение будет отвечать DJ Bercis. Концерт проведет Мартиньш Козловскис, известный как Kozmens, создавая энергичную праздничную атмосферу.