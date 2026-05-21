Будет шумно: жителей Иманты просят запастись терпением из-за ночных строительных работ
Жителей одного из рижских микрорайонов ждут шумные ночи: на Юрмалас гатве почти неделю будут укладывать асфальт и перекрывать отдельные участки ради строительства нового веломаршрута за 13 миллионов евро.
До 28 мая в Риге на отдельных участках Юрмалас гатве запланированы ночные строительные работы и возможен повышенный уровень шума, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Работы проводятся в рамках проекта строительства имантского веломаршрута.
В ночь на 22 мая укладка верхнего слоя асфальта запланирована на перекрестке Юрмалас гатве и Курземес проспекта. В ночь на 23 мая предусмотрена укладка асфальта на участке от перекрестка Юрмалас гатве и Курземес проспекта до железнодорожного путепровода, а также удаление старого дорожного покрытия на перекрестке Юрмалас гатве и улицы Дзирциема.
В ночь на 26 мая запланирована укладка верхнего слоя асфальта на участке от железнодорожного путепровода до железнодорожных путей, а в ночь на 27 мая — на участке от железнодорожных путей до улицы Дзирциема. В ночь на 28 мая планируются заключительные работы по укладке верхнего слоя асфальта на перекрестке Юрмалас гатве и улицы Дзирциема.
Рижское самоуправление призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам во время строительных работ.
При необходимости организация движения в зонах работ может быть временно изменена.
Ранее сообщалось, что создание региональной и городской велосипедной инфраструктуры в направлении Рига — Бабите — Пиньки является одним из трех подобных проектов, включенных в план Европейского союза по механизму восстановления и устойчивости.
Строительство имантского веломаршрута выполняет объединение поставщиков «VIA un VIANOVA». Общая сумма договора составляет 13,2 миллиона евро.