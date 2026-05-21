Лишь 2% латвийцев спокойны. Опрос показал, чего жители Латвии боятся больше всего этим летом
С приближением лета в Латвии возрастает риск сильных ливней, бурь, града и локальных наводнений. Однако большинство жителей по-прежнему не готовят свои дома к возможным стихиям. Как показывают данные опроса If Apdrošināšana, 65% жителей Латвии за последний год не предприняли никаких профилактических мер для защиты жилья от бурь и наводнений.
Люди сомневаются
Лишь 18% опрошенных считают, что их жилье готово к природным стихиям, тогда как 47% уверены в обратном, а еще 35% не знают, насколько их дом защищен от погодных рисков.
Жители также сомневаются в готовности самоуправлений к чрезвычайным ситуациям. Более трети — 35% — не уверены, что смогут получить помощь при экстремальных погодных условиях, и только 2% полностью доверяют готовности властей. Чаще всего сомнения высказывают жители Риги и Латгале — по 38% в каждом регионе. В Видземе этот показатель ниже — 29%, а в Курземе жители чаще остальных склонны доверять способности самоуправлений реагировать на последствия стихии.
Больше всего жителей Латвии беспокоят именно бури — 38% респондентов считают их главным риском. Наводнения больше всего тревожат 14% жителей. При этом полностью готовыми к таким погодным условиям чувствуют себя лишь немногие: например, только 2% заявили, что готовы к сильным бурям, а к сильным ливням и внезапным наводнениям — всего 1%.
Это происходит внезапно
Самые распространенные повреждения летом — затопленные помещения, поврежденные крыши, выбитые окна, поваленные ветром деревья, а также испорченные предметы во дворе и теплицы. Подобные происшествия происходят внезапно — сильный дождь, град или ветер могут нанести серьезный ущерб всего за несколько минут. Особенно часто серьезные повреждения возникают там, где долго не проверялось техническое состояние недвижимости или откладывались необходимые ремонтные работы.
В квартирах чаще возникают проблемы, связанные с конструкциями общего пользования — несвоевременно отремонтированными крышами, изношенной гидроизоляцией и засоренными водостоками. В частных домах чаще фиксируются последствия износа гидроизоляции — например, повреждения в местах соединения мансардных окон или дымоходов, а также проблемы, связанные с окружающей инфраструктурой. Размер ущерба могут увеличить неочищенные дренажные канавы, заросшие или плохо обслуживаемые мелиоративные системы и засоренные городские ливневые стоки.
Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют до начала летнего сезона проверить состояние крыши, гидроизоляции и водостоков, очистить системы отвода воды, а также убедиться, что подвалы и нижние помещения достаточно защищены от попадания воды. В местах с риском затопления ценные вещи рекомендуется хранить выше уровня пола. Также советуют закрепить или убрать предметы во дворе, которые сильный ветер может унести.
